Rescatan a sexagenario en abandono de la colonia San Miguel

Un hombre de 60 años en situación de abandono fue rescatado por elementos de la Cruz Roja Municipal Unidad Pueblo Nuevo.



Al interior de una vivienda de precarias condiciones ubicada en la calle Comaltitlán 395 de la colonia San Miguel fue hallado por vecinos quien se identificó como Everardo López Espinoza.



Sin servicios de electricidad ni drenaje, ni ventanas y puertas útiles, el sexagenario subsistía en el lugar descrito.



Completamente lúcido y visiblemente afectado de salud, el hombre narró que durante la madrugada se levantó a orinar, pero mientras regresaba a dormir se cayó al piso, y no pudo levantarse debido a un problema de movilidad que le resta fuerza de las piernas.



“Me caí, y ya no me pude levantar. Fue por ahí como a las 2:00 a.m. Luego empecé a gritar que me vinieran a levantar y me levantaron”, refirió el hombre, quien tras ser auxiliado, tuvo un nuevo accidente.



Fue aproximadamente a las 16:55 horas cuando vecinos le hallaron nuevamente en el piso de su casa, esta vez lesionado por quemaduras superficiales que la temperatura caliente del piso le ocasionaron en la piel.



En atención, paramédicos de la Unidad Pueblo Nuevo de la Cruz Roja le brindaron primeros auxilios, y lo trasladaron a la clínica de la misma demarcación, donde se restablece en espera de definir su futuro.



Abandono familiar





Durante una breve entrevista, Don Everardo refirió que hace más de una década sufrió una embolia, cuya principal secuela es la falta de movilidad en sus extremidades inferiores.



“Ya no pude mover mis piernas. Vendí mi carro, mi camioneta, tres casas, perdí dinero que tenía en el banco pero no me curé. Ningún medico me sirvió, me quedé sin nada”.



“Mi tía me llevó a una casa en la colonia San Miguel, está abandonada, hay mucho cochinero, ya no fueron a ayudarme y ahí estaba yo”, narró.



De su familia, refirió haber tenido 11 hermanos, quienes al igual que sus padres, ya fallecieron. No mencionó descendencia.



“Acabo de completar 60 años apenas, y no me quiero dar todavía”, declaró don Everardo al final de la entrevista.



Personal médico de la clínica donde se encuentra, detalló que López Espinoza permanecerá ahí en observación al menos 24 horas debido al cuadro de agotamiento por calor y mala nutrición que padece.



El futuro a su salida de la Cruz Roja es incierto, pues en caso de regresar a su casa, podría agravarse su estado de salud.



Personal de la clínica manifestó que buscarán su traslado a una casa de asistencia para adultos mayores, donde le puedan brindar la atención de 24 horas al día que requiere.