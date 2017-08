Permiso para realizar eventos se cobra desde hace varios años

MEXICALI, Baja California(GH)

Toda persona que realice un evento en algún parque o jardín del Municipio debe pagar por un permiso y este cobro tiene instaurado varios años, explicó la recaudadora de Rentas Municipal.



Elia Esther Flores Gallego dio una explicación tras darse a conocer quejas por medio de redes sociales de propietarios de salones de eventos sobre un cobro a los clientes que anteriormente no se hacía.



Indicó que los dueños de estos centros hablan de un cobro extra por un permiso, aparte al cobro que les realizan anualmente para la revalidación de la operación de los parques y jardines.



El permiso no tiene que ser pagado por el dueño del parque, sino por la persona que está haciendo la contratación de un lugar de alquiler para realizar un evento.



Dijo que todas aquellas personas que realizan un evento tienen la obligación de tramitar un permiso, aunque sea un evento particular.



Este cobro no es nuevo ni se acaba de estipular en la Ley de Ingresos, afirmó, ya que tiene varios años estipulado.



Si el evento se realiza en un domicilio particular, no se hace algún cobro al ser un evento privado y no genera algún tipo de derecho.



Señaló que los parques y salones fueron avisados mediante oficio de esta medida, solicitándoles su apoyo para informar a los clientes que tenían que hacer este pago.



Aceptó que hasta hace un mes no se había actuado en ese sentido, por eso existieron inconformidades o sorpresa entre algunos dueños de parques o salones al ser multados.



