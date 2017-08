''Mi hijo no cometió ningún crimen''

MEXICALI, Baja California(GH)

La madre del joven de 16 años, quien hirió de muerte a un presunto ladrón la madrugada de ayer en su hogar, informó que el no tenía intención de matarlo.



"Fue una reacción de mi hijo, solamente, ya que yo estaba a un lado de él y vi todo, se que no era su intención matarlo" comentó su madre.



"Mi hijo no cometió un crimen solo defendió lo que es suyo, ya que el y yo estábamos solos por lo que de cierta forma el se cree el hombre de la casa" manifestó.



De momento la madre se encuentra realizando todo lo posible para que su hijo salga, indicando que tiene fe que se hará justicia.