Dan a los burócratas aumento de 5.8%

MEXICALI, Baja California(GH)

Un incremento salarial del 5.8% fue signado entre el Sindicato de Burócratas y el Ayuntamiento de Mexicali, tras pactar el “congelamiento” de 269 plazas.



El alcalde Gustavo Sánchez Vásquez dijo que al arribar a la administración, había varios trabajadores que no podían gozar de su jubilación o pensión.



Haciendo un análisis, se tenían 269 personas con esas características que seguían apareciendo en la nómina municipal al no poder completar su proceso y sólo estar prejubiladas.



Fue un esfuerzo importante, haciendo la petición a Issstecali para hacer un pago en efectivo y otro con terrenos para solventar este adeudo.



Al lograr que estas 269 personas accedieran a su jubilación y pensión, se daba un respiro a las finanzas municipales para bajar la presión financiera.



Se tendrá un ahorro del 132 millones de pesos, de los cuales más de 50 millones se utilizarán para otorgar el aumento, dejando al Ayuntamiento con 80 millones de pesos para utilizar en la ciudad.



De este ahorro, se pudo lograr el acuerdo con el Sindicato de Burócratas para dar un incremento del 5.8%.



Aseguró que estas 269 plazas no serán repuestas de manera automática.



Buena negociación: Regidores



El coordinador de la fracción panista, Héctor Ibarra Calvo, recordó que los burócratas habían solicitado un incremento salarial del 10%.



Esa propuesta no fue considerada en el Presupuesto de Egresos hecho en diciembre porque no existían las condiciones para otorgarlo.



Al entrar en negociación con el Sindicato, se dejó claro que no había recurso para un incremento, por lo que debían ayudar a aportar viabilidad a las finanzas municipales.



Eso fue lo que se hizo, mencionó, con el Sindicato dispuesto a ahorrarle al Ayuntamiento el recurso emanado de las 269 plazas.



El coordinador de la fracción priista en el Cabildo, Javier Cital Camacho, señaló que se trataba de una buena noticia porque finalmente se llegaba a un acuerdo con el Sindicato.