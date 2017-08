Ven regidores con agrado el acuerdo histórico

MEXICALI, Baja California(GH)

Regidores de distintas fracciones partidistas vieron con agrado el acuerdo signado el pasado jueves entre el Ayuntamiento de Mexicali y el Sindicato de Burócratas.



El coordinador de la fracción priista en el Cabildo, Javier Cital Camacho, indicó que era un ejercicio que beneficiará de alguna otra manera a los trabajadores sindicalizados prejubilados, jubilados y pensionados, otorgando la parte que les corresponde.



Agregó que las 269 plazas que fueron “congeladas”, no serán ocupadas de manera inmediata, sino que se irán revisando y en ese sentido, se estará pendiente de que así suceda.



Indicó que esperaba que este tipo de estrategias del Municipio siguieran, considerando que el Gobierno Municipal se encuentra en una situación económica complicada.



Como regidores del PRI, estaremos atentos en las propuestas que beneficien a Mexicali y que no afecten al Ayuntamiento, agregó.



El coordinador de la fracción panista, Héctor Ibarra Calvo, dijo que una de las principales inquietudes que recibieron de la sociedad durante la campaña fue el relativo a la nómina.



Por eso, el acuerdo signado el pasado jueves es recibido con agrado, porque ninguna de las negociaciones de condiciones generales de trabajo en alguno de los municipios se dio con las condiciones vistas en Mexicali.



“Somos el único Ayuntamiento que logra pactar con el Sindicato, donde reconocen que la fuente de trabajo está en una situación muy complicada”, expresó.



Ante esto, cualquier oportunidad de hacer un ajuste inflacionario del salario no se podía dar si no era mediante un programa de ahorro para obtener condicionantes.



Así se hizo, afirmó, porque las pláticas no iniciaron con el tema del incremento sino con lo relacionado a las condiciones del Ayuntamiento.



Se suscribió la jubilación y pensión de 269 trabajadores que tenían este derecho y que no podían acceder a las mismas por el adeudo histórico irresponsable de anteriores administraciones.



Estas 269 plazas no serán tomadas de manera automática ni habrá exigencia de retomar los espacios al no existir las condiciones para otorgarlas.



Solamente se someterá el otorgar una plaza a la Comisión Mixta de Escalafón en el caso que se llegara a requerir ocupar una de estas plazas.



“Esto es algo histórico, que el Sindicato haya pactado esto da una viabilidad financiera para que el próximo año haya un ahorro de alrededor de 130 millones de pesos”, expresó.