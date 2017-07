Urge revisión al Código Penal: Castilla

MEXICALI, Baja California(GH)

“El Gobernador debe convocar a la sociedad y a los abogados a una revisión del Sistema de Justicia Penal”, exhortó el catedrático y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arnoldo Castilla García, en el marco del Día del Abogado.



Desde la Ley de Ejecución de Sanciones, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia pero en particular el Código Penal del Estado, es necesario revisarlos para encontrar debilidades y fortalezas, pues éste último data de 1989.



“Ya no está a la altura de las condiciones sociopolíticas, el crimen organizado se ha fortalecido, los delitos cometidos por servidores públicos son más complejos y abundantes”, argumentó Castilla García su propuesta.



La escuela, la Iglesia y la familia, como “controles” informales, ya no son tan efectivos para frenar las conductas antisociales y delictivas, añadió el catedrático en Derecho. “Ahora se deben usar las armas, los policías y los jueces para controlar a la sociedad”, dijo.



“Le pido al Gobernador que convoque a una tarea de revisión del Sistema de Justicia, incluyendo el Código Penal Vigente, que data del 20 de agosto de 1989”, expresó el ex magistrado quien participó en la elaboración de dicho Código.



Castilla Gracia dijo que lo que hoy se vive es un “hipergarantismo” y que es necesario que se creen nuevos delitos, como los cometidos por servidores públicos y que se supriman otros delitos de bagatela o sin importancia, o bien, sean relegados a que sean resueltos por algún tribunal municipal.



En su exhorto, incluyó la consideración de los delitos que ameritan prisión preventiva, así como la necesidad de participación de la sociedad civil, los colegios de abogados, la Academia, la Iglesia y los operadores del Sistema de Justicia.



“Vivimos en una sociedad muy permisiva, con crisis de valores, con impunidad, corrupción, miedo de los agentes policiacos a enfrentarse a una criminalidad peligrosa, policías pocos preparados; carecemos de investigadores criminalistas y no hay estudios a fondo de la situación de tipo criminológico”, opinó.



“Partimos de una criminalidad de alto impacto, ahora con servidores públicos, de abuso de poder, de negociaciones ilícitas”, agregó. “El tiempo no perdona y mientras más tardemos en accionar, más peligroso será vivir en esta sociedad que no queremos para nuestros hijos y nietos”.