UABC pide paciencia a aspirantes por error en su portal

TIJUANA, Baja California(GH)

A través de las páginas oficiales, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) pidió a los jóvenes paciencia para consultar los resultados de admisión, pues el portal presenta una saturación en el sistema.



Sin embargo, recomendó a los interesados consultar la página en diferentes momentos, pues "el tráfico de personas disminuye a lo largo del día. Les agradecemos su paciencia para conocer los resultados".



Acuden quienes no quedaron



Decenas de jóvenes y padres de familia que sí pudieron consultar la página de los resultados de admisión, pero que no quedaron, acudieron al Campus Tijuana para buscar una explicación sobre su situación o buscar un lugar en otra carrera de la Máxima Casa de Estudios.



Uno de ellos fue Daniel Sánchez, quien es la segunda vez que realiza el examen de ingreso para cursar ingeniería industrial.



"El examen se me hizo más pesado esta vez que apliqué. No quedé, pero sí pude consultar los resultados. Para mí esta vez acceder a la página estuvo más práctico, pero vine para saber si tengo la posibilidad de que haya un espacio disponible para mí", comentó Daniel Sánchez.



Al respecto, el inspector de Recursos Humanos del Campus Tijuana, Edgar Esparza, dijo hasta el momento se sabe que las carreras que ya no tienen espacios disponibles son Medicina, Odontología, Psicología, Ciencias de la Comunicación y Químico-farmacobiólogo.



"El día 26 de julio en la misma página de admisiones aparecerán las carreras están ofertando espacios y éstos también serán sorteados entre los solicitantes que tengan mayor puntaje en su examen", informó Edgar Esparza.



Así, los jóvenes hasta esa fecha sabrán qué rumbo le darán a su vida académica, si buscarán o no un empleo. Pero lo que sí tienen claro es que no ingresarán a una universidad privada, pues su situación económica no se los permite.