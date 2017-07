Talentos en música de Baja California se van a la OSIM 2017

MEXICALI, Baja California(GH)

Niños y jóvenes de Baja California talentos en música e integrantes de diferentes agrupaciones musicales comunitarias, entre ellas el Sistema Musical AUKA, que audicionaron y fueron seleccionados para formar parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) 2017; viajarán el próximo martes 18 de julio a Querétaro para ser parte de la gira “De mitos, cuentos y leyendas”.



Serán nueve niños de BC, la mayoría de ellos becarios del programa Talentos Artísticos del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) e integrantes de la Orquesta Sinfónica Río Nuevo, quienes se integren además a un campamento de verano intensivo previo, donde conocerán a los demás ejecutantes de orquesta sinfónica. La actividad concluye el 7 de agosto, fecha en que regresen nuevamente al Estado.



“De Mexicali participan los niños Regina Figueroa Amezola (cello) y Luis Leonardo Larrañaga (viola), así como los jóvenes Uriel Garnica Medina (violín); Isaac Isaías Fernández Segovia (viola); Jesús Alberto Figueroa (viola), Alexia Tapia Urbano (violín) y Alexandra Stoopignan (percusión). De Tijuana asisten los jóvenes Gibrán Enrique Aguilar García (violín) y de Ensenada, Leopoldo Mendoza Tanahara (violín)”, informó el Director General del ICBC, Manuel Felipe Bejarano Giacomán.



La OSIM es una iniciativa de la Secretaría de Cultura federal a través del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), que integra anualmente una representación artística infantil juvenil nacional con altas expectativas de calidad musical.



Para este 2017 reunirá un número aproximado de 120 destacados niños y jóvenes ejecutantes de los siguientes instrumentos: violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, piccolo, oboe, corno inglés, clarinete, fagot, corno, trompeta, trombón tenor, trombón bajo, tuba, arpa, piano y percusiones.



“Es muy motivante ver a nuestros alumnos desarrollarse y tener sus propios logros, abriendo su camino en la música y con experiencias que quedan para siempre… más allá de la exigencia musical, está la convivencia, el compañerismo, conocer nuevos lugares y escenarios, son momentos especiales en sus vidas; eso me motiva para dar lo mejor como Maestra, apoyarles y ayudarles a alcanzar sus metas musicales”, comentó la maestra Marli Calderón, de la Orquesta Río Nuevo.



TALENTOS DE MEXICALI



Uriel Garnica Medina, de 17 años de edad, estudia Preparatoria, toca el violín y es miembro de la Orquesta Río Nuevo del ICBC. Ésta será su tercera ocasión en la OSIM: “me sirve para mejorar mi nivel y es divertido visitar nuevos lugares”, dijo, quien aseguró que de grande quiere ser ingeniero o músico.



Para Isaac Fernández Segovia, recientemente egresado de la preparatoria CBTis No. 21, ésta será su segunda vez en la OSIM. Se siente contento y orgulloso por eso.



Hace poco, Isaac hizo su examen para entrar a la Licenciatura en Música en la UABC, en Ensenada. Actualmente toca la viola en la Orquesta Sinfónica Río Nuevo del ICBC. Entró a música por invitación de un amigo. De grande, definitivamente será músico.



Alexia Tapia Urbano, de 17 años de edad, estudia Preparatoria y toca el violín en la Orquesta Río Nuevo. Ingresó a la música por invitación, desde la Secundaria. Será su primera vez en la gira nacional y se siente sumamente “emocionada y nerviosa”. De grande Alexia sueña en convertirse en músico.



Jesús Alberto Figueroa Amezola, de 16 años, estudia Preparatoria y es la segunda vez que irá a la OSIM. Ingresó a la Orquesta Río Nuevo por un aviso en el periódico. Participar en la gira por segunda ocasión lo hace sentir muy bien. De grande, le gustaría estudiar ingeniería en mecatrónica o dedicarse a la música.



Regina Figueroa Amezola, de 14 años de edad, estudia segundo año de Secundaria y toca el violonchelo en la Orquesta Río Nuevo. De grande, quiere ser doctora. Ella se siente muy emocionada por participar este año en la gira OSIM. Curiosamente, asistirá junto a su hermano mayor, Jesús Alberto.



Luis Leonardo Larrañaga Flores, el más pequeño del contingente de Mexicali, de 13 años de edad, está en la Secundaria y toca la viola. Le interesó estudiar música por invitación del director de la Orquesta Río Nuevo, Antonio Malavé; ahora es su maestro y director. “Me siento muy emocionado ya que vamos a recorrer todo el país…cuando sea grande quiero ser músico”.



Alexandra Stoopignan García, Talento Artístico del ICBC, quien por casi 6 años estuvo en la Orquesta Río Nuevo (se dio de baja este semestre), cuenta con 17 años de edad y acaba de pasar a quinto semestre de Preparatoria.



De grande, quiere ser Oncóloga. Toca percusión e ingresó a la música porque le llamaba la atención la percusión y le parecía divertida. Hace seis años fue al CEART por cursos de Ballet y la invitaron a entrar al proyecto Río Nuevo, del cual es miembro fundador.



“Me siento increíble de participar, ya que por la edad puede que sea mi último año…A pesar de que es mi cuarto año en OSIM, siempre hay oportunidad de aprender de los demás y la emoción de convivir con gente que le gusta hacer lo mismo que a ti… Sin duda tengo que agradecerle todo a mis padres que siempre me han apoyado …también, agradecer a mis maestros de instrumento Ramón Espinoza y Jorge Peña, quienes han sido un objetivo y motivación para llevar el nombre de mi ciudad y mi orquesta en alto. Me siento muy feliz porque gracias a la constancia y perseverancia he logrado objetivos muy grandes en mi vida, como participar en la OSIM por cuarto año, encuentros nacionales e internacionales, giras, y haber sido galardonada con el Premio Estatal de la Juventud”.



DE ENSENADA Y TIJUANA



Leopoldo Mendoza Tanahara, de Ensenada, tiene 15 años de edad, cursa la Preparatoria y toca el violín. Ingresó en la música motivado por su hermano. “Me interesó el violín desde chico, veía a mi hermano tocarlo y me comenzó a gustar, después, me dieron mi primer violín a los cuatro años, era diminuto; al principio no lo tomaba muy en serio, pero después de un tiempo sí. Entonces más o menos a los siete, entré al Centro de Estudios Musicales y ahí comenzó lo que sería un gran trayecto musical que me ayudaría a cumplir muchas metas, una de ellas participar en la OSIM en 2013, y de nuevo este año”.



“Me siento muy bien, muy emocionado más que nada, tengo muy buenos amigos allí (OSIM), es una gran experiencia, inolvidable, aprendo mucho con los maestros y el director… en general, siento que me ayuda a ser un mejor músico, aplicando nuevas técnicas y nuevas formas de ver las cosas”.



Leopoldo toca en la Orquesta de Camerata de la Licenciatura en Música de la UABC Ensenada. De grande quiere ser músico o ingeniero, aún no sabe. Pero asegura que la música y el violín siempre serán parte de su vida.



De Tijuana, Gibrián Enrique Aguilar García, de 15 años de edad, acaba de ingresar a la Preparatoria. Toca el violín en la Orquesta Red Cerro Colorado del Centro de Artes Musicales (CAM) y en la Orquesta de Selección Ticuán del ICBC.



“No es la primera vez que voy a la OSIM, es la segunda, pero este año asistiré con un nivel más avanzado lo cual me pone muy nervioso… pero muy muy afortunado de haber sido seleccionado y haber quedado en los violines 1”.



Todos los instrumentistas bajacalifornianos son muy talentosos, aseguró, y con dedicación pueden quedar fácilmente: ¡todos tienen las mismas oportunidades!