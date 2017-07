Suman en Mexicali 1,731 llamadas a C4 por abejas

MEXICALI, Baja California(GH)

Con la llegada de temperaturas cálidas proliferan los panales de abejas en la ciudad y el Valle de Mexicali, por lo que autoridades exhortaron a poner especial cuidado en la forma de eliminarlos y de tratar los piquetes.



Según información del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4), se han realizado 1 mil 731 reportes de enjambres de abejas sólo en Mexicali, quien tiene el segundo lugar en el Estado en cuanto a avistamientos de enjambres.



Tijuana tiene el primer lugar con 2 mil 300 casos, seguido de Ensenada 1 mil 550, Tecate con 336 y Rosarito reportó 356 casos, dando un total de 6 mil 276 reportes de enjambres.



La Cruz Roja Mexicana señaló que en lo que va del año 2017, se han atendido a diez personas por ataques de abejas en el Valle de Mexicali, a quienes se les aplica un antídoto, hasta el momento todas han sobrevivido.



Martín Javier Padilla Loza, coordinador médico de la Cruz Roja Mexicana en el Valle, explicó que la Cruz Roja no ha tenido un caso de gravedad en lo que va del año 2017.



“El último caso se dio de alta sin ningún problema, era un masculino de 32 años, quien ingreso en la noche con roncha por el piquete, se le aplicó un antihistamínico para alergia y se dejó en observación por 25 minutos”, comentó.



Recordaron que en caso de que vean un enjambre de abejas o la formación de un panal, deben de reportarlo al 911, con el fin de que los bomberos se encarguen de la eliminación de las abejas que podrían causar la muerte.



Recomendaron las autoridades médicas retirar el aguijón en cuanto sea picado por la abeja, lavar con agua y jabón, después poner hielo en la zona de hinchazón para aminorar las dolencias que no deben de durar más de un par de horas, reiteraron que no deben de rascar la zona.



A quienes son picados por las abejas, suelen sentir un dolor, acompañado con enrojecimiento e hinchazón en una zona no mayor a los diez centímetros, en caso de padecer más síntomas como dificultad para respirar, debe de recurrir a su unidad médica.