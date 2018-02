¡Harán película live action de 'Kim Possible'!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los creadores de la serie animada de Disney Channel estarán a cargo del filme.



Después de 10 años de que se transmitiera el último episodio de la serie animada 'Kim Possible', Disney Channel anunció que prepara una película Live Action, con un guión escrito por Mark McCorkle y Robert Shooley, los creadores de la caricatura.



Hasta el momento, el filme se encuentra en la elección de su elenco, por lo que aún no hay información sobre quienes serán los actores que encarnen a los protagonistas.



'Kim Possible' fue una serie animada sobre una chica de secundaria que combate el crimen con su mejor amigo Ron Stoppable.



La caricatura contó con 87 episodios y se transmitió del 2002 al 2007.