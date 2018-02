Vecinos esperan respuesta en 2 meses

TIJUANA, Baja California(GH)

Las personas afectadas por los derrumbes de casas de la colonia Lomas del Rubí dieron a las autoridades un plazo de dos meses para que resuelvan su situación, de lo contrario, exigirán otros 15 mil pesos más para pagar la renta en donde actualmente viven.



Así lo informó la señora Rosita Chávez, quien comentó haber aceptado 15 mil pesos de parte del 22 Ayuntamiento de Tijuana para ayudarse en los pagos de las mensualidades de la casa provisional.



“Ese dinero solo me alcanza para dos o tres meses renta, porque me cobran 200 dólares, y depende de cómo esté el dólar. Mucha gente sabe la necesidad de nosotros y abusa, sube la renta, la más barata es de 200 dólares y no son lugares céntricos”, expuso.



Rosita platicó que vive en un departamento de dos recámaras y un baño, los cuales comparte con sus 7 hijos y 12 nietos, padeciendo todas las incomodidades.



Nada que ver con su hogar antes de ser derrumbado por los deslizamientos de tierra que, presuntamente, realizó una constructora cerca del lugar.



“Yo les voy a pedir otros 15 mil pesos hasta que nos regularicen la situación. A las autoridades tenemos que seguir exigiéndoles justicia y que haga pagar a la constructora responsable. Vamos a seguir luchando para recuperar nuestras casas”, insistió la afectada, quien perdiera su casa el 2 de febrero.



Asimismo, habló sobre la visita a la zona afectada del Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid; y del Presidente Municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro; quienes, dijo, se comprometieron a no aplicar la del ‘compadrazgo’ y sancionar a los responsables de la tragedia, que hasta el momento ha afectado a 400 personas, aproximadamente.



En caso de que no le solucionen satisfactoriamente, Rosita Chávez está dispuesta a invadir una de las casas nuevas de la constructora.

“Hasta ahorita no lo he pensado. Yo digo que si es necesario y si todos los vecinos los dicen, claro que lo haremos”, advirtió.