Dicen no a la alza de 20 pesos

MEXICALI, Baja California(GH)

Si bien continúa en análisis una posible alza en la tarifa del transporte público, el titular del Sistema Municipal del Transporte (Simutra) señaló que no sería factible elevarla a los 20 pesos por pasaje como se ha manejado los últimos días.



“Yo no la veo de ninguna manera factible, en absoluto, ellos han hecho un planteamiento desde el año pasado del 30%, pero un dato preciso no han expresado”, consideró Luis Alfonso Vizcarra Quiñones, director de la dependencia.



El funcionario municipal indicó que corresponderá al análisis del Consejo Municipal del Transporte el definir finalmente si las condiciones del transporte ameritan o no un alza en el costo de la tarifa para Mexicali.



Por otra parte, actualmente el Colegio de Economistas se encuentra en la realización de un estudio sobre los costos del transporte que aún no se ha dado a conocer, en donde se revisarán las variables para determinar si un incremento en la tarifa es necesario.



Entre estas variables se encuentran el aumento constante a los precios de los combustibles, así como el comportamiento del tipo de cambio y el servicio que ofrece actualmente el transporte público.



Acerca de la advertencia del Frente Cívico Mexicalense sobre arrojar huevos al Palacio Municipal el próximo miércoles ante la posibilidad de un alza en los costos, el director aseguró que los manifestantes serán atendidos y se dijo confiado en que prevalezca el diálogo.



“No creo, nosotros siempre hemos manifestado a cualquier grupo que el diálogo siempre está abierto”, aseguró, “esperemos que privilegie el diálogo antes que otro tipo de formas de expresarse que pueden afectar a otros”.