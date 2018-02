Los Algodones tiene exceso de servicos médicos

MEXICALI, Baja California(GH)

‘Los pájaros de la nieve’ no han sido suficientes este año para levantar las ventas del Poblado Los Algodones, al nivel de periodos pasados, ya que la oferta de servicios médicos, alimenticios y ambulantes, se han multiplicado de forma estrepitosa.



Los consultorios médicos explicaron que si bien este 2018 se mantiene un flujo sano de turistas, no ha sido lo mismo que en años pasados, ya que ante el éxito de los médicos, aumentó de forma desmedida la competencia.



Por otra parte los vendedores de los famosos “Mexican Curious”, aseveraron que las ventas no han prendido, a pesar de que éste debería ser un mes de más ganancia, sometiéndolos a una dinámica de supervivencia.



Nubia Amador, propietaria de una óptica del poblado, dijo que hay un ingreso de hasta 25% menos que el año pasado, debido a que se han abierto muchos consultorios, creando una sobreoferta.



“Nos afecta mucho que el dólar suba y baje tanto, porque nos afecta los precios de los materiales, y eso provoca que subamos el costo del servicio, creando un problema porque los pacientes vienen con otro precio en mente”, detalló Amador.



Dijo que si bien se mantienen los visitantes de Canadá, los turistas estadounidenses han disminuido considerablemente, más que nada por las largas filas que deben de hacer para cruzar la Garita. Noviembre y diciembre siempre son meses len en la actividad turística, enero y febrero suelen ser los meses fuertes, aunque desde hace cinco años aproximadamente no ha vuelto el auge que posicionó a Los Algodones, describió María Grisel Guerrero, recepcionista de un consultorio.



El señor Alfredo Galindo, declaró que las utilidades disminuyeron un 50%, la economía ha ido empeorando año con año, teniendo diferentes causas como los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y una sobrepoblación de competencia.



“Sin echarle el mal a nadie, hay mucho ambulante que no está establecido como uno que es nativo de Los Algodones, ellos tienen derecho de hacerle la lucha, pero sí ha venido a afectar, sale para los gastos, pero ya no se puede ahorrar como antes”, declaró Galindo.



La empresaria de artículos de piel, Juanita Mora, relató que desde hace 28 años tiene su negocio en Algodones, de ocho años a la fecha es que empezó una recesión a la par con la estadounidense.



“Sí afecta la mala publicidad en Estados Unidos y las políticas de su presidente, cuando vienen se dan cuenta de que no hay asaltos y secuestros como se los habían advertido”, detalló Juanita Mora.



FALTA INVERSIÓN



Una ampliación y agilidad a la Garita, así como más pavimentación en todo el poblado son las necesidades imperantes de Los Algodones, ya que ambos factores merman la calidad de vida los habitantes y la visita de los turistas.



Así lo señaló el comerciante Antonio Cornejo, quien aseguró que las ventas disminuyeron un 35% este año, debido a una mala economía canadiense que ha devaluado su moneda.



“Tienen que hacerle más promoción a Los Algodones, este pueblo es de visitantes y tienen que invertir más, hace falta mucha pavimentación, hay dinero pero los políticos se quedan con todos los impuestos y no devuelven nada, desde hace doce años no hay una sola mejoría”, arremetió Cornejo.



Añadió que acude mucha gente de otros sitios, sólo en temporada alta en ventas, lo que provoca que se divida la derrama que genera el turismo.



“Nosotros tenemos que guardar para seis meses malos, ellos se van en ese tiempo, me causa estrés, hasta ya me enfermé de pensar que no vendo nada, invertí lo poco que tenía y está toda la mercancía todavía”, comentó Antonio Cornejo.



Los mismos turistas señalaron que se requiere agilizar el paso por la Garita, ya que suelen esperar dos horas de fila caminando, al ser la mayoría personas de la tercera edad, se vuelve una tortura.