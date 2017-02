Bloquean palacio con cadena humana

MEXICALI, Baja California(GH)

Con una cadena humana se rodeó Palacio Municipal y se volvió a bloquear los accesos por parte de los manifestantes quienes argumentaron que no hay avances en las mesas de negociación del pliego petitorio.Los accesos y puertas de Palacio Municipal desde la mañana del domingo fueron resguardadas con vallas metálicas y policías municipales que impiden la toma de puertas.Los manifestantes habían anunciado la toma del inmueble en punto de las 17:00 horas, lo cual cumplieron.Cerca de 500 personas arribaron y formaron la cadena humana que rodeó Palacio Municipal.En la explanada Norte y Sur de manera simultánea realizaron mítines.Filiberto Sánchez anunció que se mantendrá permanente el bloqueo y plantón hasta que haya avances y resultados del pliego petitorio.Además emitió un llamado a la ciudadanía a sumarse el lunes a las 7:00 horas porque no permitirán el acceso a los trabajadores y no habrá servicios en el Ayuntamiento.Pidió comprensión a la comunidad y dijo que es una lucha por la comunidad.