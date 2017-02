Halla a su familia tras 10 años

MEXICALI, Baja California(GH)

La esperanza de regresar a su hogar se fue difuminando junto a los recuerdos de don Andrés Palacios Ramírez, quien padece de sus facultades mentales.



Gracias a que difundieron su fotografía en Internet, se reencontrará con su familia después de 10 años de extravío.



Lo que parecía imposible se volvió una historia extraordinaria, Palacios llegó a la casa hogar Refugio de Amor, canalizado a través del Instituto Psiquiátrico de Baja California (IPBC), luego de sacarlo de las calles donde vagaba.



Han pasado tres años desde que llegó padeciendo esquizofrenia y un grave cuadro depresivo, desde entonces no había dado pistas de quién era o de dónde provenía Palacios.



Su mente perturbada tuvo un momento de lucidez, revelando entre pláticas a solas, su lugar de origen, Acapulco, Guerrero; dicho clave que fue escuchado por la trabajadora del Refugio, Esmeralda Sandoval.



Esmeralda en un gesto de esperanza le tomó una foto a Palacios, la subió a redes sociales, donde no pasó mucho tiempo para que ocurriera, un primo originario de Carolina del Norte en Estados Unidos, lo identificó y se contactó.



El primo dio aviso a la única hermana de Palacios, ella sorprendida, buscó al administrador del centro asistencial, Rubén Martínez, quienes corroboraron que se trataba de la misma persona.



“NO SABÍA SI PRENDERLE UNA VELADORA”



Cenobia Palacios Rodríguez, es el nombre de su hermana menor, quien vi ve en la Ciudad de México, platicó un poco de la vida de Andrés, a quien creyó que no volvería a ver tras una década de ausencia.



“Como siempre el ‘sueño americano’, él quería construir en un terrenito que compró en la Ciudad de México, pero el bajo salario no le permitía progresar, se fue y dijo que me iba a mandar dinero”, compartió.



Palacios no tiene esposa, ni hijos, Cenobia contó que ambos se criaron juntos, desde pequeños quedaron huérfanos, por lo que Andrés teniendo apenas 10 años, se dedicó a trabajar para sacarla adelante; fue hasta los 27 años que se fue.



“A los tres años de que partió por el ‘sueño americano’ me marcó para decir que no podía cruzar y que estaba en Mexicali, pasó una década para volver a saber de él, no sabía si prender la veladora por si estaba muerto o estaba vivo”, expresó Cenobia.



“Esto es un milagro, yo no creía que mi hermano estuviera vivo, gracias a Dios por esta persona (Esmeralda Sandoval), que los subió al Facebook, pues nos dio una nueva ilusión”, enfatizó Cenobia, hermana de Andrés.



Su hermana explicó que cuando se fue estaba bien mentalmente, pero él le comentó que tuvo un problema con una señora que supuestamente le robó su camisa, y cree que le hizo una especie de embrujo que lo tiene enfermo.



UN REGRESO COMPLICADO



Este martes tomará un vuelo a la Ciudad de México para reencontrarse con su familia, sin embargo, su regreso ha sido difícil a falta de identificación, incluso el padre Alejandro Solalinde, tuvo que interceder para que le permitieran viajar en la aerolínea.



El regreso en autobús sería muy peligroso por el estrabismo mental de Andrés, ya que en alguna parada podría bajar y perderse de nuevo, por lo que decidieron enviarlo en un avión.



Cenobia contactó el padre Solalinde, quien gestionó para que un padre de la localidad, agilizara el trámite, pues necesitaban una identificación para Andrés.



El padre abogó en la aerolínea, haciendo referencia a los derechos de los migrantes.



La aerolínea cedió y sólo precisó que necesitan un oficio con algunas características, además de estar dos horas antes en el aeropuerto, comentó el administrador de Refugio de Amor.



Este martes que Andrés a sus 42 años sea recibido por su familia, lo espera el cariño que no recibió durante diez años, mencionó su hermana.



“Si no hago fiesta es porque no hay tanto dinero, pero lo vamos a llevar a la Villa a dar gracias, hacerle una misa, es una ilusión muy grande, si nomás al ver la foto me llenó de alegría, imagina lo que sentiré cuando esté conmigo”, dijo Cenobia.



En una charla con Andrés, comentó que su principal cometido en la vida es curarse y disfrutar de la estancia con su familia.



Según el administrador Martínez, Palacios ha mitigado su estado depresivo con la buena nueva.



“Me viene alegría porque ya me comuniqué con ella, pensaba mucho en ella todo este tiempo, y como llegar, me ayudó Esmeralda, a mí ya me hacían muerto, ahora lo que quiero es estar con ellos y curarme”, compartió Andrés.



Martínez enfatizó que esto es una historia de amor y de esperanza, señalando que Palacios ahora es una persona diferente, se ve entusiasmado porque lo encontraron y va de regreso a casa.



Lo calificó como una inyección de inspiración, ya que el refugio actualmente cuenta con 43 internos, quienes viven de los donativos, pues desde septiembre el IPBC, no les ha suministrado los medicamentos que necesitan.



Finalmente agregó que es imperante los medicamentos como Biperideno y Haldol. Para apoyarlos, puede acudir a Granjas Señoriales Lote 10, colonia Abasolo, o llamar al (686) 564-84-20.