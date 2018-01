Registran 6 delitos contra planteles escolares en vacaciones decembrinas

MEXICALI, Baja California(GH)

Los robos y actos vandálicos en escuelas de educación básica durante el período vacacional decembrino presentaron incremento, con relación a los ocurridos durante el ciclo escolar pasado.



Del 20 de diciembre del 2017 al 07 de enero del 2018, un total de mil 096 planteles educativos de kinder, primaria y secundaria permanecieron inactivos, debido al receso que disfrutaron 10 mil 046 docentes y 191 mil 841 alumnos de esta ciudad.



Durante el mismo tiempo, el Sistema Educativo Estatal (SEE) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal pusieron en marcha el operativo de vigilancia ‘Escuela Segura’.



Aunque a través de un comunicado, autoridades del SEE reportaron una disminución en los actos ilícitos detectados por el operativo durante las vacaciones de invierno, comparados con el ciclo escolar pasado, las cifras reportadas durante enero del 2017 indican que la incidencia aumentó.



De acuerdo con datos del propio Sistema Educativo, durante diciembre 2016 y enero 2017 se registraron un total de 04 incidentes, de los cuales dos fueron robo de equipo electrónico y dos allanamientos en planteles con hechos vandálicos.



En el recién concluido período vacacional, fueron 06 los eventos ilícitos suscitados en contra de centros educativos, representando un incremento de dos hechos delictivos.



De los seis eventos suscitados durante los últimos días del 2017 y los primeros del 2018, dos correspondieron a robo de llaves de agua y equipos de cómputo, mientras que los cuatro restantes implicaron actos vandálicos a ductos, candados y rejas de herrería.



Como parte del saldo del operativo, la DSPM reportó la detención de nueve presuntos responsables por dichas ofensas.



Los planteles afectados fueron la Escuela Primaria Jaime Sabines, deValle de Puebla, la Constituyentes de Querétaro en el Valle de Mexicali, la Emiliano Zapata en Colonia Orizaba, Primaria José María Luis Mora en la colonia Hidalgo y la Luis Donaldo Colosio en la colonia del mismo nombre.



Del nivel Secundaria fue afectada la General No. 13 ‘Eugenio Elorduy Gallástegui’, ubicada en el fraccionamiento Hacienda de los Portales.