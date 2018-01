Falla en penal sistema inhibe salida de llamadas

TIJUANA, Baja California(GH)

Los inhibidores para la utilización de teléfonos celulares dentro de los penales de Baja California ya no funcionan, en cada penal se deben invertir 60 millones de pesos para actualizarlos.



El hecho fue confirmado por FRONTERA la mañana de jueves, ya que la fundación Rebeca Lan realizó un evento dentro de la penitenciaría, al cual también fueron invitados medios de comunicación.



Al finalizar el evento se le cuestionó a David Limón Grijalva, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, sobre que ya se podían hacer llamadas desde el interior del penal y dijo que ya se tenía conocimiento.



Detalló que con el paso del tiempo la tecnología también va cambiando y los inhibidores deben ser actualizados, motivo por el cual los teléfonos celulares más nuevos ya no son bloqueados.



Los recursos



Antes la Federación se hacía cargo de comprar los inhibidores, explicó, así como de su mantenimiento, sin embargo, ya les anunciaron que no lo van a hacer y no entran en su presupuesto.



Sin embargo, Limón Grijalva aseguró que será el Gobierno de Baja California el que deberá erogar esa inhibición, que lo harán con mucho gusto.



Incluso aseguró que ya se iniciaron los trabajos para otorgar las licitaciones a empresas que darán el mantenimiento a los inhibidores, servicio que quedará listo en poco tiempo, aseguró el funcionario estatal.



“Pero en la etapa de licitación, en la etapa de ver qué empresa se hace cargo y se vayan haciendo los cambios, pues a veces tenemos problemas, que son leves, a veces entra, a veces no entra la señal”, dijo el subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario.



Pero también afirmó que lo importante es que no haya celulares dentro de las penitenciarias del Estado, ya que los inhibidores sirven como un refuerzo para que no se hagan llamadas desde el interior.



Finalizó señalando que los trabajos para rehabilitar los inhibidores tienen un costo de alrededor de 60 millones de pesos en cada penal.