Siguen protestas tras liberación de Pemex

MEXICALI, Baja California(GH)

Las manifestaciones en contra delse multiplicaron el miércoles.Todo comenzó el lunes 2 de enero cuando el Congreso Nacional Ciudadano Célula 686 realizó una serie de manifestaciones en Centro Cívico contra la ley del agua y el aumento de los impuestos.La semana pasada se bloqueó la planta de distribución de PEMEX en La Rosita por casi una semana y que generó escasez de combustible al 100% por casi dos días en Mexicali.Hace tres días se tomaron las instalaciones de Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado en Centro Cívico, González Ortega y en el Valle en el Kilómetro 43.Las protestas también llegaron a la apertura de las plumas del SAT en la aduana de Calexico a Mexicali por la garita en Zona Centro.Los movimientos del Frente Cívico Mexicalenses de Mexicali, San Felipe y Ensenada se unieron a una manifestación contra los gasolinazos en Palacio Municipal.La semana pasada la Alianza Mexicana de Transportistas realizó una caravana manifestación contra el aumento del combustible y ayer la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga realizó otra con mayor cantidad de unidades.Los diferentes grupos, así como asociaciones, grupos de motociclistas, y ciudadanos en general han convocado a una marcha contra todos los aumentos antes señalados para el jueves a las 9:00 horas en el parque Vicente Guerrero con rumbo a Centro Cívico.Por cerca de dos horas ciudadanos se manifestaron a la salida de la aduana que se tiene en la Garita Zona Centro, dejando el pase libre a los vehículos provenientes de la ciudad de Calexico.Cerca de las 10:00 horas fue que se juntaron este contingente sobre calle Agustín Melgar y bulevar Adolfo López Mateos, donde con pancartas marcharon hacia la garita con la frase “Pueblo escucha está es tu lucha”.De manera pacífica fue que estas personas lograron tomar la aduana, donde las autoridades de Servicio de Administración Tributaria (SAT) abandonaron las instalaciones.Uno de los manifestantes indicó que esto es una muestra más de la inconformidad que tiene el pueblo mexicano en contra de los incrementos energéticos que se han tenido en los últimos días.“Queremos que Gobierno nos escuche y se de cuenta que estamos atentos a lo que hacen, por mucho tiempo estuvimos callados, peor ya no más”, expresó uno manifestantes.Automovilistas que se encontraba circulando hacia México en señal de aprobación y agradecimiento hicieron sonar el claxon de su automóvil, y algunos sacaban su mano mostrando el apoyo.“Esto lo hacemos para demostrar al Gobierno de Enrique Peña Nieto que la gente organizada podemos perjudicarlos, que les duela como nos duela a nosotros, les damos un golpe a finanzas”, precisó otro de los manifestantes.Manifestantes con pancartas dieron el paso a los automovilistas.Fue poco después de las 11:00 horas cuando autoridades Norteamericanas y del SAT clausuraron la salida de la ciudad vecina, como medida ante posibles contrabandos que se pudieran tener.Ante esto algunos de los jóvenes que se encontraban en la toma de la aduana fueron a encarar a las autoridades americanas sobre lo ocurrido, los cuales solamente pidieron que retrocediera.Debido a esto fue que los manifestantes optaron por retirarse momentos antes de las 12:00 horas, dando el aviso que próximamente se podría volver a dar un movimiento igual.Empresarios transportistas de carga exigen la homologación del precio del combustible con California y realizaron una marcha manifestación con cerca de 200 unidades por las principales vialidades de Mexicali.Luciano Jiménez Laveaga, presidente de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar) presentó un documento donde solicitan al gobernador Francisco Vega de Lamadrid ser el portador de las demandas ante la Comisión Nacional de Gobernadores.Reconocieron que los precios del combustible son más bajos en México que en otros países, pero explican que el principal socio comercial es Estados Unidos con quien realizan el 64% del comercio total.Y en Norteamérica el diesel es 28% más económico que en México, por lo cual exigen la homologación de precios.Los transportistas al sonoro silbido de sus unidades y vestidas las cajas con lonas, emitieron mensajes como “gobierno has tu parte, menos burocracia y más ahorros” y “no gasolinazos”.La manifestación comenzó en calzada Cetys, circuló por periférico, descendió por Lázaro Cárdenas hasta Río Nuevo y culminó en el estacionamiento del FEX cuando seguridad pública les exhortó no bloquear Centro Cívico como se tenía contemplado.El documento recibido por representantes de la Secretaría General de Gobierno señala que los aumentos son desproporcionados en los combustibles.Es evidente que este aumento al insumo que más repercute en la operación, de amanera natural se trasladará a toda la cadena y terminará impactando al consumidor final.Sabemos que vienen tiempos difíciles, nuestro sector no es ajeno a ellos, sin embargo, nos parece incongruente ver que se nos siga pidiendo ser quienes asumamos el reto de ser más eficientes y productivos.Exigimos a los tres órdenes de gobierno congruencia ante el difícil escenario nacional, solicitamos la reducción de sus gastos de la cuenta corriente en un 20% anual, a través de la implementación de un programa de reducción de gasto integral.Exigimos no más impuestos y endeudamiento público que a la larga traen más daño a nuestra sociedad, así como la reducción del aparato legislativo a los estándares internacionales de acuerdo al tamaño de la población.Por tercer día consecutivo se mantienen bloqueadas y tomadas las instalaciones y cajas de recaudación de rentas del gobierno del Estado en exigencia ciudadana para derogar la Ley del Agua y el programa del reemplacamiento.Eduardo Romero, uno de los voceros del movimiento, afirmó que ninguna autoridad estatal o municipal de primer nivel se ha acercado para comenzar con la mesa de negociación y diálogo.Exigen que el acercamiento sea exclusivamente con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid o el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.“Que vengan aquí para una mesa de diálogo, estamos abierto para que dialoguen con un representante de la gente para que todos estemos conformes y no con dos o tres personas para que no haya mal entendidos…”.Se mantiene el plantón en Recaudación de Rentas del Estado.“Porque el pueblo está inconforme con esto, es injusto pagar láminas nuevas que solo cambian un sello, no es necesario renovar la lámina, es una barbaridad del gobierno, es un ingresos solo para ellos y estamos inconformes”, dijo.En tema de impuestos municipales, comentó que no existe una reciprocidad entre los cobros y los resultados.“Todo no se refleja en el pueblo, tenemos calles viejas, la mitad de la ciudad no esta pavimentada, estamos inconformes de que no estén trabajando bien, ellos trabajan para nosotros, no nosotros trabajamos para ellos”, puntualizó.El vocero exhortó a la comunidad a sumarse a los plantones que tienen en las oficinas del Centro Cívico, o en la de González Ortega y en las cajas de recaudación del valle en el kilómetro 43.“Mientras la gente nos siga apoyando, vamos a seguir luchando por ustedes, es una inconformidad del pueblo hacia el gobierno, estamos hasta la madre…”.“En todos los aspectos nos están robando, es injusto no tener ni para comprar un regalo de navidad y ellos tengan bonos navideños…”“Gente únanse con nosotros, estamos peleando por ustedes, si nos quedamos sin quejarnos y sin hacer nada, parará que nos sigan subiendo los impuestos”, comentó.En el plantón cuentan con una mesa para recabar formas e integrar un referéndum ciudadano para derogar la ley del agua, la cual estiman requiere recabar un mínimo de 50 mil firmas.Cabe destacar que cientos de personas acuden de manera voluntaria exclusivamente a firmar el referéndum.Ciudadanos que acudieron a firmar el referéndum opinaron en general que la Ley del Agua es privatizadora y la calificaron de “aberrante”.“Muy mal, porque primero se debió de haber consultado a la ciudadanía, a todos nos esta afectando”, dijo Martha Leticia Carrillo.Verónica Leticia López comentó que la ley del agua es una aberración porque primero se debe de pensar en los ciudadanos del estado y después en los intereses de los extranjeros.“Dejar a tu pueblo sin agua no está bien, no piensan en la ciudadanía”, comentó.Para Ángel Navarro, la ley del agua es también una aberración porque la calificó como una traición para el pueblo y agregó que buscan privatizar el servicio y pelear para que no se aplique.“Ya es el colmo, a partir de todos los aumentos, todavía seguir con que el agua nos la privaticen, no me parece justo”, puntualizó Sandra Ruiz.Una piñata con el rostro del Presidente Enrique Peña Nieto fue incinerada por manifestantes del Frente Cívico Mexicalense en rechazo al incremento del combustible.“Que arda”, gritaron los manifestantes mientras las llamaradas consumieron el papel con el cual fue elaborado.Sergio Tamai Quintero y Sergio Tamai García, líderes del Frente Cívico Mexicalense y Ángeles Sin Fronteras se sumaron a las movilizaciones contra el gasolinazo.Sergio Tamai prendió la piñata en la explanada municipal.Con un grupo aproximado de 200 personas, realizaron un mitin en los patios frontales de Palacio Municipal resguardados por más de 20 policías municipales en las puertas de acceso del recinto de gobierno.“El pueblo ha despertado pero se requiere agruparse y organizarse, no enfrentarse a las autoridades porque juntos debemos hacer una misma dirección…”“No que todos manden, mi experiencia me ha dicho que eso es malo, dividir es perder el rumbo, además todo debe ser en movimientos pacíficos”, comentó Tamai Quintero.