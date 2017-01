Surten combustible y se acaba en varias gasolineras

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de que salieran 16 pipas de Petróleos Mexicanos (Pemex) a abastecer las 130 estaciones de gasolina en Mexicali, el Valle y San Felipe, para las 12:00 de la tarde, ya se había acabado el combustible de nuevo en varias gasolineras.



Los encargados de diversas gasolineras señalaron que desde temprano llegaron las pipas, dando 20 mil litros a cada una de las que llegaban, pero el tanque de reserva es muy grande por lo que no se ha llenado.



Largas filas se percibieron durante toda la mañana en algunas despachadoras, sin embargo a medio día de nuevo se siente la irritabilidad de los chóferes al tener que ir de gasolinera en gasolinera para tener el combustible.



Algunas de las gasolineras señaladas como abastecidas por Pemex, no estaban abiertas o ya se había acabado el combustible, como en la que está ubicada en la intersección Anahuac y Lázaro Cárdenas.



“Se acaba de terminar a las 12:30, en Pemex dijeron que van a sacar una diaria por estación, ya nos dejaron una temprano, hasta mañana nos van a abastecer con una nueva”, dijo la administradora de la gasolinera, Yesenia Arguta.



A través de las redes sociales de Pemex, informaron que acudieron a aproximadamente 25 gasolineras para abastecerlas de magna, premium y diesel.



El gobierno del Estado sólo se ha limitado ha señalar que de manera paulatina se regularizará el abasto del combustible en la región que comprende Mexicali, el Valle y San Felipe.



Por otra parte hay ciudadanos que ya se han formados en las despachadoras, a pesar de que no estén abiertas, por lo que la afectación aún durará siete días más, según las estimaciones de autoridades.



COMBUSTIBLE ENTREGADO



Personal de Pemex informó que a diez horas de iniciar el abastecimiento de gasolina, se han entregado 2 millones 79 mil litros de gasolina magna y 407 mil litros de diesel, debido a que son las más demandadas.



La empresa estima que en una semana se regularizará la situación, por el momento aun hay despachadoras vacías, sin embargo aseguró que se está llevando el combustible a donde más se necesita.



EN DATOS



Entregas



•Gasolina Magna

2 millones 79 mil litros



•Diésel

407 mil litros