Regidores del PAN ven inviable municipalizar Palaco

MEXICALI, Baja California(GH)

Los regidores del PAN en el Cabildo de Mexicali rechazaron la propuesta de municipalización de Palaco y solicitaron a los diputados que analizaran a la brevedad esta petición para evitar incertidumbre.



En rueda de prensa realizada en la Sala de Regidores, el coordinador de la fracción panista en el Cabildo, Héctor Ibarra Calvo, emitió un posicionamiento a nombre de los 8 ediles blanquiazules.



Indicó que la iniciativa para municipalizar Palaco no tiene viabilidad por distintos aspectos, destacando que Mexicali es un municipio que continúa en etapa de consolidación.



Por ello, solicitó a los diputados mexicalenses que integran la 22 Legislatura que hicieran un análisis a conciencia sobre el tema y que tuvieran una definición lo antes posible.



Dijo que con este posicionamiento no se desestima la opinión de una porción ciudadana que busca esta situación, sino que este tema ya está generando incertidumbre en el ambiente social, económico, político y de inversión en la ciudad.



Mexicali necesita certidumbre y esto solamente está ocasionando que se busquen diferencias cuando no hay lugar para la diferenciación.



“La verdad es que no vemos un solo elemento o dato duro sobre el tema”, expresó.



Añadió que las ciudades no se dividen, sino que se fortalecen y esto marca una pauta porque el planteamiento es contradictorio, porque al querer partir una ciudad integrada, se generarían más problemas que beneficios.



Reiteró el llamado a los legisladores mexicalenses a que tomaran una decisión lo antes posible sobre este tema para evitar regionalismos y otros intereses.