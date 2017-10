Hacen cambios por represalias, dicen burócratas

MEXICALI, Baja California(GH)

Trabajadores sindicalizados adscritos al Departamento de Comercio Ambulante de la Secretaría del Ayuntamiento manifestaron que sufren represalias tras el despido del anterior jefe de esta oficina municipal.



El secretario general del Sindicato de Burócratas, Genaro Díaz Reynoso, dijo que se tiene un problema con dos trabajadores sindicalizados, de 13 y 11 años de antigüedad laborando en dicha área.



El pasado viernes 6 de octubre, se les hizo la notificación después de las 15:00 horas de que debían presentarse a un nuevo lugar de trabajo. Esta situación causó sorpresa porque ambos trabajadores no cuentan con actas administrativas ni con problemas con el resto de los empleados del Departamento.



Recordó que hace unas semanas cambiaron al jefe del Departamento, Ernesto Traslaviña Urías, el cual era muy problemático y con el que varios trabajadores tuvieron problemas.



Se dice que estos movimientos son represalias de la Secretaría del Ayuntamiento por el cambio de titular. Sobre este hecho, el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez dijo que la Presidencia no ha recibido alguna queja pero ha solicitado que sea atendido.



Indicó que en esa y todas las dependencias, la disciplina y el orden deben ir por delante para el beneficio de los usuarios de estas oficinas.



“La instrucción es revisarse y generar el mejor de los ambientes de trabajo”, añadió. Además, indicó que el cambio en la jefatura del Departamento se hizo hace tres semanas y que no veía viable que esta situación haya sido generada como represalia por este movimiento.