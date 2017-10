Padecen 30% enfermedad mental

MEXICALI, Baja California(GH)

En el marco del Día Mundial de la Salud, el secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, comentó que 6 de cada 20 mexicanos tiene una enfermedad mental, prevaleciendo la ansiedad y depresión, el 32% de la población puede llegar a padecer un trastorno de acuerdo al Observatorio Estatal de Baja California.



Las enfermedades mentales son más frecuentes por el mundo industrializado y la competencia, lo que se traduce en alteraciones en niños dentro de las escuelas y en adultos en el trabajo, comentó Trejo.



“La recomendación es regresar al inicio del ser hu- mano, al interior personal y analizar, independientemente de las creencias, al final radica en el equilibrio personal, son cuestiones filosóficas”, enfatizó.



Si la meta de vida es la competencia, posesiones, la búsqueda de bienes materiales, aseguró que llevará al individuo a desequilibrios que terminarán trastocando su salud mental.



Lo más frecuente es la depresión y ansiedad en la vida adulta, y en los infantes el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en el Estado han atendido a 61 mil pacientes de los cuales 38 mil fueron de Mexicali.



El 20% de las población ha padecido una depresión, el director del Instituto Psiquiátrico de Baja California, Salvador Rico Hernández, recordó que no es lo mismo que la tristeza, para que cumpla con el trastorno el problema debe trastocar el trabajo, la familia o personal.



“La depresión puede causar que una persona falte hasta 35 días al año a su trabajo, es incapacitante, más los gastos que genera el faltar y el tratamiento, el mayor riesgo es el suicidio”, concluyó.



NO HAY UN PROGRAMA PARA PERSONAS INDIGENTES



La Secretaría de Salud reveló que no existe un programa para atender a las personas que se encuentran en situación de calle y que padecen un trastorno mental.



El secretario Guillermo Trejo Dozal dijo que las personas que se encuentran en situación de calle, son un tema delicado, ya que no han determinado quién es el responsable de ellos, para saber que instancia debe atenderlos.



“Sólo los atendemos por poco tiempo, ya que no tenemos un asilo, es un tema complejo, y no hay un proyecto determinado para este tipo de paciente de calle”, reveló Trejo Dozal.



Las personas que tienen un trastorno en muchas ocasiones son inimputables, es decir, que no pueden ser ingresadas a las penitenciarías luego de cometer un delito, debido a que fue un acto derivado de su enfermedad.



El director del Instituto Psiquiátrico de Baja California (IPBC) comentó que si una persona comete un delito y un juez determina que es inimputable por tener un trastorno mental, son transferidos e internados en el IPBC.



Actualmente hay tres casos de personas internadas en el IPBC, Salvador Rico Hernández, recordó que uno fue cuando un el individuo intentó un robo en un Banco, al creerse agente del FBI.



“Llegó al Banco, le dijo a la cajera ‘esto es un asalto, necesito billetes de 500’, la cajera contestó que no tenía, entonces él comenzó a divagar que era enviado del FBI, tenía un trastorno psicótico que debido a sus ideas delirantes quería tener el dinero, el juez dictaminó por los psiquiatras que era inimputable y nos lo envió”, aclaró.