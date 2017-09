Toman padres de familia primaria por falta de refrigeraciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Como medida de presión social que busca una respuesta pronta a la falta de aires acondicionados, padres de familia de la escuela primaria Ricardo Flores Magón tomaron el plantel la mañana de este lunes.



Se trata de un llamado para que las autoridades educativas reparen las fallas en instalaciones y repongan las refrigeraciones que no sirven, señaló la representante de padres, María Rubio.



Son siete las aulas afectadas, por lo que aproximadamente 200 alumnos de todos los grados no han tenido clases desde el arranque del ciclo escolar, hace tres semanas.



Inicialmente se intentó recortar el horario de 8:00 a 10:00 horas para no perder clases en su totalidad.



Sin embargo, padres de familia y la directora de la escuela, María de Jesus Quiñonez, señalaron que fue imposible, pues las altas temperaturas impactaron en la salud de niños y maestros, padeciendo algunos de ellos vómito, diarrea y mareos.



“Es urgente. Queremos que vengan, que nos ayuden, no queremos otra cosa. Mientras no haya una solución, la escuela va a permanecer cerrada, hasta que no podamos contar con los servicios que tiene que tener la escuela porque tenemos muchos problemas”, aseveró la señora Rubio.



Por su parte, la directora expresó que desde el primer día del ciclo escolar se levantó el reporte correspondiente ante el Sistema Educativo Estatal, dando cuenta de las fallas y necesidades del plantel.



“Hace dos semanas estuve reportando la indicación que me dieron es que ‘mañana vamos’; pasó toda la semana y no han venido”, comentó.



Por eso, tanto la dirección de la escuela como la planta docente respaldarán las acción de cierre de los padres de familia, hasta que el problema sea solucionado.



“Esperamos que, lamentablemente el medio de la presión social que están dando los padres de familia, rinda frutos para nosotros y todas las escuelas que están en las mismas condiciones”, puntualizó.