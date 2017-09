Marea baja causa temor entre rosaritenses

ROSARITO, Baja California(GH)

"Se trata de un efecto de marea baja", explica Aroldo Rentería, del departamento de Protección Civil en el Ayuntamiento de Rosarito, quien asegura que la calma del oleaje que se presenta en las playas de la ciudad, no es peligrosa.



Desde la mañana de hoy han circulado fotografías donde se aprecian oleajes muy bajos, y eso ha despertado temor entre los usuarios de redes sociales.



Sin embargo, el funcionario aseguró que este efecto en el que pareciera que el agua del mar se aleja de la playa, no es extraño, pues ya ha ocurrido en otras ocasiones en esta localidad.



Resaltó que Rosarito no es un lugar propenso a un tsunami, por lo que descartó esa posibilidad, tomando en cuenta el reciente terremoto ocurrido en Oaxaca.