Suicidio es segunda causa de muerte en menores

MEXICALI, Baja California(GH)

, las cifras en Baja California se mantienen constantes pese a los programas de prevención., una cifra que pudiera alcanzar las 70 del año pasado, según las estadísticas del Servicio Médico Forense (Semefo), en la época invernal siempre hay un pico en los casos.La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reveló que en el Estado se han dado un total de 131 suicidios en los primeros ocho meses del 2017, un número cercano a los 206 del año 2016.En el año 2015 hubo 155 suicidios según la Secretaría de Salud, de los cuales 20 eran mujeres y 135 hombres, cuatro lo lograron a través del envenenamiento, 125 por ahorcamiento, 18 por disparo, tres con un objeto cortante, cuatro saltaron de un lugar elevado y uno no fue definido., 95 lo hicieron en sus casas, el segundo lugar más reiterado fue la vía pública con ocho personas, aunque también se dio en menor medida en escuelas, oficinas, comercio e industrias.El 100% de las personas que se arrojan de lugares altos lo hizo en la vía pública, ya sea en carreteras, calles o áreas comerciales, según las estadísticas de la Secretaría de salud, mientras que las personas que se envenenaron lo hicieron en escuelas, oficinas y viviendas.Los suicidios no son cosa de adultos, ya que desde el 2014 se han registrado casos de niños desde los diez años que han optado por quitarse la vida, la mayoría por el ahorcamiento.El método más utilizado por los hombres el ahorcamiento, seguido de disparos, a nivel mundial el suicidio es la tercera causa de muerte en la edad productiva, es decir de los 19 a los 44 años, en los niños es la segunda causa de muerte.El 50% de las cartas póstumas de menores de 20 años expresan que lo hicieron por el “bullying” que sufrieron, reveló Semefo, la asfixia por ahorcamiento es el método más utilizado.El suicidio es una causa de muerte importante entre jóvenes, ya que además de los problemas a los que se enfrentan existe una apología del mismo, que está muy lejos de la dolorosa realidad.César Raúl González Vaca, coordinador general del Servicio Médico Forense (Semefo), esclareció el proceso detallado de muerte de cada una de las formas de suicidios más comunes.“El ahorcamiento es cuando se encuentra a la persona en una suspensión completa o incompleta, lo hacen con un objeto como lazos, cuerdas, sábanas, corbatas, cargadores, de todo”, declaró.Sobre su propio peso ejercen la tracción, dependiendo del peso de la persona se determina qué tan rápido muere y que tanto sufrimiento y afectaciones hay en su físico, precisó el doctor González.Si es una persona superior a los 110 a 115 kilogramos, tendrá una luxación y una fractura en la tráquea, la persona menor a ese peso, sólo impedirá el paso del aire y circulación de sangre al cerebro.Debido a que el cerebro requiere sangre oxigenada, a los cinco segundos de interrupción empieza a tener un deterioro, a los 15 segundos tienen una pérdida del conocimiento.Después de los 15 segundos el cuerpo empezará a convulsionar, a los tres minutos ya hay partes del cerebro que tienen daño irreversible, afectaciones en capacidades como el habla, el oído, la marcha, depende del área.“A veces cuando encuentran a la persona en los tres minutos y la bajan, queda con daños irreversibles, a los cinco minutos se da la muerte encefálica, ahí se declara el fallecimiento de una persona”, comentó.“Es muy doloroso en los primeros quince segundos, hemos hecho estudios para descifrar en qué momento la persona puede llegar a un arrepentimiento, porque en esa suspensión difícilmente se pueden zafar”, comentó.César Raúl González Vaca, coordinador general del Servicio Médico Forense (Semefo).El equipo de Semefo suele encontrar en la escena cartas póstumas, generalmente señalan que lo hicieron por una depresión al pasar por un tratamiento psiquiátrico, con ansiolíticos, por trastornos como la esquizofrenia.Regularmente las cartas son para la familia, una causa muy frecuente son las deudas, problemas familiares, la mayor cantidad que llegan están entre los 15 y 25 años de edad.“Los de 20 a 25 años lo hacen por deudas, piden perdón, hay muchos motivos, de los 20 para abajo el 50% deja en sus cartas que se debió al ‘bullying”, aseveró.Indicó que los suicidios son mucho más frecuentes en los hombres, ya que representan el 90%, las mujeres tienden a las pastillas y los hombres al ahorcamiento.Quien se suicida cortándose las venas pasa por un largo y tortuoso lapso de agonía, ya que el corte en el antebrazo no alcanza venas y arterias muy delgadas, por lo que la hemorragia es muy lenta.“Tarda muchísimo una persona en desangrarse cuando se corta las muñecas, va a sufrir, se va a desmayar, va a pasar como quince minutos para perder el conocimiento”, informó.El cuerpo tiene de cinco a siete litros de sangre, y sale muy poco, el corte es doloroso, sienten frío, debilidad, hasta que pierden el conocimiento, pero es muy tardado, comunicó.“Nos llegan muchas personas con heridas de vacilación, nos han llegado como cinco o siete que se hacen muchos cortes y al final se suicidan de otras formas, lo estuvieron intentando previamente”, informó.Depende de la cantidad de pastillas, se quema el estómago, vomitan y vomitan sangre, hasta que se intoxican por las propias sustancias que se diseminan en el torrente sanguíneo, pueden tardar hasta seis horas en morir.El estómago se empieza ulcerar y sangrar, las pastillas se absorben y viene una falla cardiaca, es como una sobredosis, el corazón empieza a bombear y a bombear hasta que le da un paro.Los suicidios por arma de fuego lo hacen en su frente, mueren instantáneamente, ya que al momento de que entra el proyectil a la cavidad craneal, corta circuitos, y se pierde la conciencia y fallece.Finalmente el doctor exhortó a la comunidad a pedir ayuda en caso de encontrarse en una crisis, ya que los motivos por los que las personas se suicidan tienen soluciones aparentemente sencillas.Los expertos pueden ayudarlos a través del Instituto Psiquiátrico de Baja California (Ipebc), su dirección es en la calle 11va #1753 en la colonia Villa Verde, contestan en el teléfono 01 686 842 7050.