Recibirá Semefo en Mexicali certificación internacional

MEXICALI, Baja California(GH)

El Servicio Médico Forense (Semefo) de Mexicali podría recibir la acreditación del Programa Internacional de Asistencia para Capacitación e Investigación Criminal (Icitap) de Estados Unidos, siendo el primero en tenerlo en el país.



Lo anterior fue mencionado por el coordinador de Semefo en el estado César Raúl González Vaca, indicando que fue a finales del 2016 cuando se realizaron diagnósticos a los Semefos a nivel nacional.



“Dentro de estos diagnósticos y evaluaciones visitaron los Semefos de Baja California, donde Mexicali es el que salió más favorecido con únicamente once recomendaciones, lo que nos permite continuar con la acreditación”, comentó.



Durante las evaluaciones realizadas por autoridades americanas se encargaron de la revisión de poco más de 200 puntos, entre el material, las instalaciones, personal, capacitación.



“Estamos en proceso los 200 Semefos a nivel nacional, pero pocos con el diagnostico como el de Mexicali, por lo que contemplamos que para dentro de un año estar totalmente certificados y seguir adelante”, precisó.



Estas labores por las cuales han logrado un fuerte avance para la certificación no se dieron de la noche a la mañana, siendo una labor que viene desde la administración del hoy fallecido Francisco Acuña Campa.



Actualmente el Servicio Médico Forense de la ciudad cuenta con el Observatorio Médico, siendo uno de los únicos tres a nivel mundial el cual es utilizado para la docencia.



“Al traer grupos los pasamos a un área donde no están en contacto directo con los cadáveres, sino a través de un cristal, una pantalla de televisión y micrófono, donde ven la necropsia”, precisó el Médico Legista.



Algo que se valoró es que dentro de las investigaciones que realiza el Semefo de la región pueden detallarse algunas causas de muerte que pueden ser difíciles de precisar a simple vista con diversos aparatos.



Estos pueden ser observados a través del laboratorio de histopatología en el cual se han logrado dar causas de muerte como lo son el golpe de calor, la rickettsiosis y hasta la tuberculosis.



A pesar de contar con gran parte de los puntos positivos, señaló que se cuentan aún con rezagos en otras dependencias como la que se tiene en el municipio de Rosarito y Tecate, las cuales se trabajara para abatirlo.