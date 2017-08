Abusan los delincuentes de beneficios en el NSJP

MEXICALI, Baja California(GH)

La reforma constitucional que dio pie al Nuevo Sistema de Justicia Penal en México (NSJP) para sustituir el anterior sistema, se publicó desde el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.El modelo, basado en los sistemas penales de otros países, como Estados Unidos, Colombia y Chile, proponía un esquema de respeto de los derechos de la víctima y del imputado, partiendo de la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso.Mexicali fue uno de los primeros municipios a nivel nacional en echar a andar este modelo de justicia, que hoy cumple ya 7 años de vigencia. Los demás municipios del Estado se sumaron hasta hace apenas 1 año, en su totalidad.Desde el primer minuto del 11 de agosto de 2010, todas las denuncias y delitos ocurridos en la capital bajacaliforniana, fueron investigados y procesados bajo este nuevo esquema, que ofrecía garantías para los imputados y sometidos a proceso.A 7 años, el garantismo que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ofreció parece no estar ajustado a la realidad de la ciudad, pues hoy en día las medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, son cada vez más violadas por imputados.Ya sea no salir de la ciudad, firmar de manera semanal o portar un brazalete localizador electrónico, todas las personas que han sido imputadas de algún delito, vinculadas a proceso o que lleven un juicio, cuentan con una medida cautelar.Una de las medidas cautelares es la prisión preventiva, utilizada de manera oficiosa en casos de homicidio, secuestro, violación y en algunos casos, por robos con violencia. De esta manera, se garantiza que los imputados se presenten en las audiencias donde se desarrolla su proceso penal.De acuerdo a las estadísticas del Poder Judicial del Estado, en los últimos 6 años se ha registrado un incremento de las audiencias para revisión, sustitución o modificación de las medidas cautelares, en gran medida por el incumplimiento de las mismas.“Es alto el número de imputados que no comparecen ante el juez y tenemos más órdenes de aprehensión y solicitar más audiencias, y eso duplica o triplica la carga de trabajo”, expresó el subprocurador de Justicia, Fernando Ramírez Amador.Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Justicia Zona Mexicali.“Uno de los errores que hubo fue que se pensó que iba a reducir los índices delictivos, es un sistema que ocupamos perfeccionarlo”, señala Ramírez Amador.El subprocurador dijo que uno de los flagelos actuales es el robo domiciliario o a lugar cerrado, que anteriormente contaba con prisión preventiva y hoy los imputados pueden salir en libertad una vez que son vinculados a proceso.“De ahí salió el concepto de puerta giratoria”, dice. “Han entrado muchos a proceso penal pero la medida cautelar no los deja en prisión preventiva”.Las medidas cautelares que se les imponen es acudir a firmar o portar un brazalete de localización, pero, asegura, es alto el número de imputados que no regresan a la Corte o Tribunal. “Es más trabajo para el juez, defensor y el Ministerio Público”, señala.2010: 102011: 1042012: 1302013: 1962014: 2572015: 2572016: 2252017: 133 (hasta julio)Los imputados a los que se les aplican medidas cautelares las ignoran.2012: 22015: 52016: 102017: 18 (hasta julio)“En ocasiones la persona va y se disculpa, dice que estuvo enfermo o que no pudo ir a firmar, luego vuelve a salir y se evade de la acción de la justicia”, comenta Ramírez Amador. “Los volvemos a agarrar, y así se la van llevando, sobre todo cuando cometieron los robos con violencia”.Concordó en que es necesaria una reforma que especifique la violencia moral en los robos, pues en el caso de los robos con violencia cometidos con réplicas de armas de fuego, ha habido casos que no se les aplica la prisión preventiva, pues finalmente no era un arma real, aunque las víctimas no puedan distinguirlas.