De reformas

MEXICALI, Baja California(GH)

“El Gobernador debe convocar a la sociedad y a los abogados a una revisión del Sistema de Justicia Penal”, exhortó el catedrático y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arnoldo Castilla García.



Dijo que lo que hoy se vive es un “hipergarantismo” y que es necesario que se creen nuevos delitos, como los cometidos por servidores públicos y que se supriman otros delitos de bagatela o sin importancia, o bien, sean relegados a que sean resueltos por algún tribunal municipal.



La escuela, la Iglesia y la familia, como “controles” informales, ya no son tan efectivos para frenar las conductas antisociales y delictivas, añadió el catedrático en Derecho.



“Ahora se deben usar las armas, los policías y los jueces para controlar a la sociedad”, dijo.



En su exhorto, incluyó la consideración de los delitos que ameritan prisión preventiva, así como la necesidad de participación de la sociedad civil, los colegios de abogados, la Academia, la Iglesia y los operadores del Sistema de Justicia.



“Vivimos en una sociedad muy permisiva, con crisis de valores, con impunidad, corrupción, miedo de los agentes policiacos a enfrentarse a una criminalidad peligrosa, policías pocos preparados; carecemos de investigadores criminalistas y no hay estudios a fondo de la situación de tipo criminológico”, opinó.



A esta voz se ha sumado el actual director de Seguridad Pública Municipal, Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, quien asegura que hay áreas que deben de reformarse en el Código Penal local, sobre todo en las agravantes de los delitos con más incremento.