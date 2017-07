Niega Presidente del Ieebc ser proveedor del Ayuntamiento de TJ

MEXICALI, Baja California(GH)

La renuncia a la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) no se debe a la información que lo señala como proveedor del Ayuntamiento de Tijuana, aseguró Javier Garay Sánchez.



El todavía Consejero Presidente del Ieebc negó que su renuncia fuera resultado del contenido de un vídeo donde se le vincula como socio de operadores financieros del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Dijo que no es socio de las empresas que son mencionadas en el vídeo, además de que no conoce a Jaime Rogozinki, una de las personas a las que se le vincula.



A Emilio Vilaso Camesell si lo conoce ya que son primos políticos, mencionó.



Si llegase a iniciarse una investigación en ese sentido, aceptaría y contribuiría con las autoridades correspondientes, agregó.



Pidió a quienes lo acusan de ser proveedor del Ayuntamiento de Tijuana, que presenten las pruebas pertinentes.



Garay Sánchez comentó que sigue dedicándose a la iniciativa privada, específicamente al ramo mueblero, reiterando que su decisión obedecía a motivos estrictamente personales y privados.



Aceptó que aunque mantiene buena relación con todos los consejeros electorales, existen varios aspectos en los que no comparte opinión con ello.



A pesar de esto, las decisiones importantes del proceso electoral pasado fueron tomadas de manera unánime por el Consejo General, señaló.



“Las partes importantes y trascendentales, todas fueron sacadas en consenso”, expresó.