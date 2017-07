Aceptan falta de trabajo en comisiones; falta actualizar lo realizado

MEXICALI, Baja California(GH)

Los diputados responsabilizan al departamento de transparencia y de comunicación social por no tener actualizado el portal del Congreso del Estado y no informar con claridad los dictámenes aprobados, aunque aceptaron que hay comisiones que no han tenido trabajo legislativo en lo que va de la legislatura.



Bernardo Padilla Muñoz y Job Montoya Gaxiola coincidieron que la información no está actualizada pero que sí hay comisiones que van en cero dictámenes aprobados.



El presidente del Congreso del Estado, Montoya Gaxiola señaló que no todas las comisiones tienen la misma actividad.



Además anunció que los departamentos podrían recibir más personal humano y recursos para que tengan el portal actualizado a partir del análisis de presupuesto para el 2018.



Actualmente la Unidad de Transparencia cuenta con cuatro personas y cuesta 158 mil 516 pesos al mes en sueldos y el departamento de Comunicación Social cuenta con 20 personas y cuesta 571 mil 567 pesos por mes.



El diputado Padilla Muñoz cuestionó que la comisión que preside de Reforma de Estado ha generado cerca de 70 dictámenes y no se encuentran publicadas en el portal del Congreso.