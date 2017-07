información relacionada Fotogalería Quieren al cimarrón en el Bosque

MEXICALI, Baja California(GH)

El ejemplar de borrego cimarrón rescatado el pasado sábado y que ahora se encuentra en recuperación en el Bosque de la Ciudad de Mexicali, ha presentado mejorías y ha recobrado poco a poco su fuerza.



José Luis García Chavira, director del Bosque y Zoológico de la Ciudad, dijo que el ejemplar se encuentra aún un poco desnutrido, pero en poco tiempo ha mejorado mucho en comparación por el estado en que inicialmente arribó.



Fueron senderistas en la Sierra Cucapah quienes lo localizaron el sábado por la mañana y tras notificar al Bosque y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se autorizó su resguardo al parque recreativo.



A 48 horas de mantenerlo bajo resguardo, el ejemplar ya muestra más fuerza y vitalidad. “Ya no tiene la piel tan pegada a los huesos de cómo llegó, pero hay que recordar que en tiempo de verano muchos de ellos adelgazan, así que podemos pensar que ya está mucho mejor”, comentó García Chavira.



Endémico



El ejemplar rescatado es un ovis canadensis cremnobates, endémico de Baja California y de la Sierra Cucapá, explicó el director del Bosque y Zoológico de Mexicali.



Pesa cerca de 100 kilos y tiene de 10 a 12 años de edad. En libertad, dijo, llegan a vivir en promedio hasta los 12 años. “De no haber sido por los senderistas, este animal ya hubiera sido comido por un puma o por aves de carroña”, explicó.



Por las lesiones en su cuerpo, cara y cornamenta, el animal probablemente fue desbancado de su rol de alfa en su hato o manada, tal vez por un ejemplar más joven y fuerte. “Por cómo fue localizado, se ve que el animal estuvo agotado por las batallas, y ahí fue abandonado”.



En cautiverio, la esperanza de vida del borrego cimarrón es de 15 a 20 años, refirió el director del Bosque de la Ciudad.



De ser liberado, señaló, su esperanza de vida se reduce, pues ya sin manada ni hato, desbancado como alfa, sería cuestión de días para que fuera presa de un puma o algún otro animal.



El proyecto



Desde hace casi 6 años, el Bosque y Zoológico de la Ciudad cuenta con un proyecto para el resguardo de ejemplares de borrego cimarrón en sus instalaciones, pero no se ha concretado ni materializado.



El proyecto original, con un costo de 3 millones 100 mil pesos, contemplaba traer ejemplares de borregos, pero de Sonora y de Phoenix, Arizona, explicó el director del Bosque y Zoológico de la Ciudad.



Debido a las deficiencias financieras del Ayuntamiento, comentó, el proyecto puede ser sacado adelante a través de donaciones de empresas o de otras organizaciones, incluso con apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).



El área de encierro del proyecto es de casi tres cuartos de hectárea, con bebederos, unas rocas de hasta 5.5 metros de alto y dormitorios debajo de ella.



Se ubicaría en la zona vieja del Zoológico, cerca del bulevar Lázaro Cárdenas y el Eje Central.



“Esta es una oportunidad para que, si la Profepa determina que el animal puede quedar en cautiverio, que los mexicalenses puedan venir aquí a ver un ejemplar de ellos”, dijo. “Se habla mucho de ellos, la gente los admira”.



Tener al ejemplar en cautiverio da la oportunidad de investigarlo y existe un potencial de que se reproduzca, explicó García Chavira.



EN DATOS



•Un ejemplar de borrego cimarrón (ovis canadensis cremnobates).



•De 10 a 12 años de Edad.



•Localizado en la Sierra Cucapá.



•Se presume fue abandonado por su manada al ser desbancado como el “alfa”.



•Bosque de la Ciudad cuenta con un proyecto para área de encierro.