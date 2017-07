Advierten que no deben condicionar inscripción a 'Prepas'

MEXICALI, Baja California(GH)

La directora general de Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach), Amparo Aidé Pelayo Torres, advirtió que ningún plantel debe condicionar la inscripción de los alumnos por no pagar cuotas voluntarias.



Señaló que si bien este tipo de cuotas se piden al momento de la inscripción de los jóvenes en Cobach, su proceso no debe ser condicionado en caso de que los aspirantes no cuenten con los recursos económicos para cubrirlas.



“No se le condiciona en ningún momento para nada de inscripción, ni de papeleo, ni de certificación del alumnos porque si pagó o no la cuota”, declaró Pelayo Torres.



La funcionaria precisó que las cuotas voluntarias son acordadas por el Comité de Participación Social Escolar, conformado por los padres de familia y son contempladas en base a las necesidades de cada plantel.



“El Gobierno Federal y Estatal, nos da para pagar nómina y servicios, pero no nos da para vigilancia, para ninguna mejora que se pueda hacer en el plantel, no nos da por ejemplo para papel de baño, para muchas cosas que se requieren dentro del plantel”.



“Entonces así se forman los Consejos de Participación Social en cada plantel… ellos son los que deciden el monto de la cuota, no aquí en oficinas centrales ni el director de la escuela… pero es voluntaria”, precisó la directora general de Cobach.



De esta manera los recursos recaudados a través de las cuotas se utilizan para las mejoras de las escuelas, como la adquisición de insumos, materiales, etcétera.