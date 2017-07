Hay sobredemanda de becas para ingresar a la Universidad

MEXICALI, Baja California(GH)

Apenas salen de vacaciones y muchos estudiantes ya están buscando como pagarán la inscripción para el mes de agosto, el Instituto de la Juventud reveló que reciben más demandas de becas de lo que han podido otorgar.



“Solicitudes llegan muchísimas, imagínate que le digas a un joven que le vas a pagar, no las hemos depurado y no todos los jóvenes que aplican tienen la necesidad, de las 350 que damos de forma permanente, 150 se quedan sobradas”, reveló el director.



Para el pago de inscripción existen dos modalidades en el Instituto, reveló el director, Manuel García Fonseca, para esto lanzaron dos convocatorias del programa Joven Edúcate.



La primera opción es el programa “Camino a la Universidad”, es para los jóvenes que quedaron seleccionados en una Universidad pública y se inscribirán por primera vez al primer semestre de una carrera.



“Hay muchos que quedan en la Universidad y por falta de recursos dejan pasar la oportunidad de seguir estudiando”, comentó el director del Instituto de la Juventud.



El objetivo es que todo joven que quede seleccionado y que sienta que no puede con los gastos, debido a que el primer semestre es de los más demandantes económicamente, pueda obtener un apoyo.



La aportación máxima es de 3 mil 500 pesos por estudiante, la convocatoria es para 200 becas en una primera etapa, precisó el funcionario estatal.



Por otra parte existe el apoyo de “Joven Universitario”, el cual consiste en el pago de toda la carrera universitaria, en este programa hay una base de 50 espacios, se irá abriendo la convocatoria conforme se vayan graduando.



Se pide como requisito un promedio de ocho, ser regular, 80 horas de servicio. Con estos dos programas suman 1 un millón 950 mil pesos, pretenden ampliar la bolsa con la ayuda de la iniciativa privada.



“Nos deben de traer dos juegos de copias de acta de nacimiento, comprobante de domicilio de agua o luz, hoja de ingreso a la Universidad, recibo de pago, cartas de inscripción al programa y carta compromiso que se llena en oficina”, explicó.



En datos



Actualmente tienen capacidad para dar becas de vida estudiantil a 350 jóvenes, aproximadamente 50 se salieron por causas personales, por lo que hay libres 50 espacios.