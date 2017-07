Aumentan 66% infecciones intestinales

MEXICALI, Baja California(GH)

Un año atípico es este 2017 con el incremento del 66% en los padecimientos relacionados a las infecciones intestinales, gran parte de ellas provocadas por el consumo de alimentos en mal estado.



Los casos de enfermedades infecciosas intestinales ascendieron a 93 mil 030 casos en los que va del año, en comparación con la misma fecha del 2016, los casos registrados eran apenas 56 mil, según la Secretaría de Salud.



Las infecciones intestinales son padecidas en mayor medida por las mujeres, ya que de los 93 mil 030 casos, 42 mil 901 fueron hombres y 50 mil 129 mujeres, señaló el departamento de Epidemiología.



La directora del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud), Elba Cornejo Arminio, calificó como un aumento exagerado de diarreas, atribuyendo la responsabilidad de los casos a la misma ciudadanía.



Reveló que al 30 de junio del 2016, en menores de cinco años tenían registrados 7 mil 904 casos de diarreas, a la misma fecha del 2017, se han detectado 9 mil 418 diarreas, un aumento del 16% sólo en menores de 5 años.



En la población general el problema es aun peor, pues en el 2016 se detectaron 32 mil 358 casos y actualmente van 54 mil 311 casos de diarreas, es decir, un aumento del 40% en diarrea.



“El aumento en los casos es por el descuido propio de la ciudadanía, por cuestiones de no lavarse la manos antes y después de ir al baño y en la preparación de los alimentos”, aseveró Cornejo.



Además pidió que se aseguren de que el agua consumida sea clorada y desinfectada, que les conste que cuando la tomen esté potabilizada, tener cuidado en la cocción de los alimentos y sobre todo en los mariscos como el ceviche.



Difundió que no consuman alimento que no les conste que fue cocinado en casa, y si no fue así, deben ser ingeridos inmediatamente después de su preparación, de guardarlo deben de hacerlo a una temperatura de 6 a 8 grados.



“Hay que hacer conciencia de los datos de deshidratación, si hace mucho calor resguárdense en lugares donde no le pegue el Sol directamente o una zona refrigerada”, insistió.



Señaló que los adultos deben de saber identificar en sí mismos los datos de deshidratación como boca reseca, a lo que inmediatamente hay que tomar agua con vida suero oral, si es un niño debe de haber más cuidado.



Es bueno saber…



Entre otras recomendaciones se sugiere un especial cuidado en las salsas, ya que éstas suelen estar expuestas a la intemperie, para determinar si está pasada, debe olerla, si detecta un aroma ácido es mejor no consumirla.