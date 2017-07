Fomentan lectura con programa

MEXICALI, Baja California(GH)

Como parte del Programa Nacional de Lectura en el 2012 surgió la idea de poner en marcha una especie de programa radiofónico en la Secundaria No. 27 y desde entonces no han parado.



‘Invadiendo Tu Receso’, nombre del noticiero escolar radiofónico, puesto en marcha por Marco Antonio Espinoza Muñoz, bibliotecario del plantel.



Erick Estrada Ruiz, Eva Chantel Villejas Osuna, Andrea Aguilar Ramírez y Marco Antonio Aguirre López, alumnos de tercer grado del plantel, quienes se encargaban de preparar y conducir cada quince días el programa.



El cual tiene el objetivo de tener un invitado especial en cada emisión, y desde sus inicios han tenido a personalidades de la política, televisión, radio y medios locales entre sus invitados.



Tales como la presidenta del DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega, entre muchas otras personalidades regionales y estatales.



El principal objetivo del programa es fomentar la cultura de la lectura entre los estudiantes, por lo que los temas a tratar son siempre relacionados a la lectura.



Lo original del programa es que son los mismos alumnos quienes se encargan de redactar sus guiones, elegir las canciones y entrevistar a los invitados.



Los alumnos expresaron que es una experiencia inolvidable para quienes pasan por la cabina del Matutino Express 27.9 am, puesto que aprenden más sobre la radio y conocen a fondo a los invitados.



“Nos ayuda porque nos involucra en actividades extracurriculares y también a fomentar la lectura entre la comunidad estudiantil”, expresó el alumno Erick Estrada Ruiz.



En este 2017, el proyecto cumple su quinto aniversario y esperan continuar con el mismo por mucho tiempo más, con el fin de seguir motivando a los alumnos a la lectura.