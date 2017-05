Es importante tener seguro de auto

MEXICALI,Baja California(GH)

Los seguros de auto se han convertido en una adquisición muy necesaria, casi indispensable. El número de agencias de autos que llegan al país van en aumento, así como las facilidades que otorgan para poder adquirir un vehículo.Es una realidad que los accidentes vehiculares están a la orden del día, pues no pasa un día en que no ocurra algún incidente.La mayoría de estos, son ocasionados por falta de precaución a la hora de estar detrás del volante de algunos conductores, imprudencia por parte de algunos peatones, fallas motrices de los vehículos, entre otros, que dan como resultado un accidente vehicular.Difícilmente estamos preparados para este tipo de imprevistos, mucho menos contamos con algún fondo económico para en caso de accidente.Los seguros para auto te ofrecen diferentes opciones dependiendo de tus necesidades y del uso que tenga el vehículo, pues no solo te protege contra cualquier imprevisto, sino que también te brindan la seguridad de que contarás con un respaldo legal y económico.Existen ciertos factores que debes tener en cuenta antes de adquirir un seguro de auto en México . Es necesario que realices una comparación entre varías aseguradoras tomando en cuenta los siguientes aspectos: precio, calidad en servicio y en el producto que te ofrecen, y el tipo de financiamiento que te otorgan.Aseguromiauto, es un comparador de seguros que te ofrece siempre un plan a tu medida y economía; además, busca siempre otorgar los mejores beneficios para sus clientes, esto en base necesidades del cliente y según el uso que se le dará al vehículo. Cuenta además, con tres tipos de seguro para tu auto, cada uno contiene ciertos beneficios que podrán respaldarte ante estas situaciones.Cobertura daños a tercerosEste seguro ampara al conductor de los daños ocasionados y pérdidas materiales de terceras personas. Es uno de los seguros considerado como obligatorio para algunos estados del país, además de que evita muchos problemas al causante del accidente, como de las personas afectadas.Cobertura limitadaEste tipo de cobertura te ofrece protección del vehículo en caso de robo, así como la atención y gastos médicos de las personas lesionadas en el accidente, llámese conductor, pasajeros o victimas.Cobertura completaEste seguro tiene una amplia cobertura y la protección más completa. Además de cubrir los daños ocasionados a terceros, cubre de robo o cualquier daño al vehículo y brinda asistencia médica a las personas lesionadas.Con la llegada de Internet y las plataformas online, es posible obtener un seguro para auto al instante. Ahora existe la opción de consultar los planes de seguro desde la comodidad de tu casa, oficina o desde el lugar en que te encuentres, sin tener que acudir de manera presencial a alguna agencia. Además de la comodidad que te brinda esta opción, es mucho más fácil y seguro. Te permite realizar búsqueda entre las varias opciones de seguros y realizar las comparaciones correspondientes al plan que más se adecue a tus necesidades.A través de la plataforma, puedes solicitar una cotización, comparar, elegir y comprar de inmediato, pues contar con este tipo de seguro te puede ahorrar mucho tiempo, evitar problemas y sin afectar a tu economía. Otra de las ventajas de realizar la compra online, es que puedes reducir el costo de tu seguro, esto se debe a que estas realizando una compra directa y no te ves forzado a pagar la comisión de algún agente de seguro.