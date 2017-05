Autos "Chocolate" involucrados en 85% de delitos

MEXICALI, Baja California(GH)

El 85% de los delitos cometidos en Baja California, se efectúa con la ayuda de un automóvil irregular, o comúnmente llamado “Chocolate”, una estrategia de los delincuentes para evitar su ubicación por parte de las autoridades.



El gobernador Francisco Vega de Lamadrid, señaló que es urgente la implementación de un programa piloto para registrarlos, con el fin de mitigar los índices de inseguridad en el estado.



Precisó que más del 85% de los delitos en Baja California se cometen en carros irregulares, por lo que seguirán insistiendo en una mecánica para su regularización que cuando menos permita saber cuantos y de quienes son.



El titular de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali (DSPM), Ulises Méndez Manuell-Gómez, corroboró la cifra, precisando que en gran parte de los reportes, señalan un automóvil con placas irregulares.



Incluso, Méndez reveló que se han dado casos donde las victimas señalaron vehículos que portaban engomados de ciertas empresas que brindan una supuesta protección a carros “Chocolate”, tales como Onappafa o Anapromex.



“Hubo algunos ilícitos, en particular, yo recuerdo un robo a una casa de cambio la semana pasada, el cual traía placas de una organización de esas que se llaman de protección al patrimonio”, informó el agente Méndez.



El director de la DSPM, informó que eso vuelve más complicada la detección de los delincuentes, ya que no existe un padrón de la persona propietaria o de quien se hace cargo de ese vehículo.



“Es un hecho que es un riesgo para la seguridad el que no se encuentren registrados, que no se cuenta con una identidad cierta del propietario, pueden cometer un delito con ellos sin ser detectados”, aseveró Méndez.



Méndez aclaró que cuando un chofer de un vehículo con engomados de dichas empresas, es detenido por alguna infracción, se procesa al igual que un carro sin placas y nunca se ha enfrentado con los representantes de los engomados.



“Si es detenido el vehículo (Chocolate), por alguna situación, se asegura y en su momento el Ministerio Público no puede hacer la devolución, porque no pueden acreditar la propiedad por ser irregulares”, externó el director.



El gobernador recordó que el estado lanzó un censo para que los dueños de carros irregulares se registraran, con el que lograron ubicar 25 mil automóviles en la entidad, ya fuera para promover la regularización o para saber la magnitud del problema.



Sin embargo el programa se vio inhibió cuando la autoridad federal expresó que el censo no tenía ningún compromiso o beneficio para su regularización, detalló Vega.