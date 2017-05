Don Gustavo tiene 90 años y requiera ayuda

MEXICALI, Baja California(GH)

A sus 90 años el señor Gustavo no padece alguna enfermedad más que las cataratas que lo dejaron invidente, sin hijos y con una esposa fallecida, vive solo en una casa con apenas lo elemental para sobrevivir.



Su nombre completo es Gustavo Rodríguez Maldonado, sale adelante gracias a las visitas de sus amigos (misioneros), que le acercan comida, pero últimamente no han acudido, por lo que no le queda mucha despensa.



Señaló que pasa una situación difícil, pues desde hace 35 años que murió su esposa, la ha pasado en soledad, complicándose cada día debido a que los años le han ido robando su vitalidad para poder trabajar.



“Ella estaba enferma y falleció de cáncer, y luego a mi me afecto mucho el sol porque era rotulista, pintaba las letras de los camiones como Estrella del Norte, El Cachanilla, Amarillo y Blanco”, comentó.



Con los intensos rayos del sol se calentaban demasiado las láminas que debía pintar Gustavo, eso provocaba que lagrimeara, eso asegura que es lo que le provocó su ceguera.



Fue operado para quitarle las cataratas, pero al poco tiempo, volvió a perder la visibilidad, sólo ve un poco de sombras y luces con un ojo desde hace tres años, comentó el ancianito.