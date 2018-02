Aumenta riesgo por lluvias en Lomas del Rubí

TIJUANA, Baja California(GH)

Las lluvias pronosticadas para los próximos días podrían empeorar la situación de los deslaves de tierra en la colonia Lomas del Rubí, en donde hay cerca de 400 personas afectadas.



“Sin duda representa un riesgo porque la tierra se encuentra completamente abierta, y si se da una lluvia muy copiosa, el terreno se reblandece, tiene más peso y puede haber ese problema de que se colapse más”, declaró el director de Protección Civil Tijuana, José Rito Portugal.



De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional para el municipio de Tijuana se esperan lluvias a partir de mañana hasta el miércoles.

Hasta el día de ayer el número de hogares colapsados y etiquetados siguen siendo 94, luego que el jueves de la presente semana fueron marcadas 10 nuevas viviendas con engomados rojos y amarillos.



Las necesidades

Comida caliente, lonas para la lluvia y artículos de higiene personal es lo que requiere la población afectada por los deslizamientos de la colonia Lomas del Rubí.



En el lugar hay dos mesas instaladas en ambas entradas de la calle, en donde un grupo de mujeres damnificadas así como voluntarias alimentan a las cerca de 300 personas que están en espera de una respuesta.



Tal es el caso de la señora Ángela Negrete, quien desalojó su vivienda por el temor a que se colapse en cualquier momento.



“Estamos aquí desde el 3 de febrero que fue el día que colapsaron las casas; hemos estado aquí afuera prácticamente día y noche, necesitamos mucha ayuda de la comunidad”, dijo.



Entre las cosas que requieren es café, desechables, artículos para higiene personal como pasta y cepillos de dientes, jabón, desodorante, toallas femeninas y medicamento.



Además de comida caliente, ya que no cuentan con una estufa para preparar alimentos.



“Viene mucha gente a traernos comida preparada porque no tenemos una estufa, si alguien tuviera una estufita portátil que nos pudiera facilitar se lo agradeceríamos mucho, porque lo único con lo que contamos es una cafetera y un microondas”, comentó.



La comida caliente que les prometió el gobierno es insuficiente, agregó, ya que les llevan cerca de 130 lonches de sándwiches, tortas o burritos, pero más tardan en llevarlos que en lo que se acaban.

Esto de lunes a viernes, ya que el sábado y domingo no recibieron alimento alguno, explicó.



Negrete también pidió a la población que lleve lonas, ya que están pronosticadas lluvias y temen que algunas casas que están de pie puedan caerse.



“Yo ahorita tengo un temor muy grande que es la lluvia que viene el lunes, como todas esas casas están huecas, va llover y se van a mojar, queremos lonas para poner para que el agua resbale”, manifestó.