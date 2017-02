Atrevido y 'globalizado'

MEXICALI, Baja California(GH)

Las risas continúan paraya que su carrera va creciendo y ahora llevará su sentido del humor e imitaciones a otros horizontes.“He sido invitado por una promotora que maneja artistas como Intocable,y en su momento al señor“El plan es que vayamos a California y hagamos shows, gira de medios y más, me siento bien emocionado con esta noticia”, dijo el comediante conocido por sus imitaciones de Juan Gabriel y Vicente Fernández.No es que sea la primera vez que “El Atrevido” llega a otros rumbos, ya que el año pasado realizó una gira por ciudades como La Paz, Hermosillo, Culiacán y Chihuahua, el resultado fue genial asegura.Viajar y conquistar al público de Estados Unidos representa un gran reto comenta el comediante, pero considera que tiene un gran compromiso no solamente con él mismo si no con el público ya que quiere ofrecer un espectáculo de calidad.“Tengo miedo, emoción, incertidumbre, también mi familia está igual que yo también tienen miedo por que me voy (risas) somos una familia muy unida pero mientras todo sea para mejorar…”, comentó el imitador.La motivación por realizar un show más grande es propiciada por su familia y su esposa, ya que quiere mejorar su condición económica y avanzar, agrega que espera sea un cambio muy positivo para todos.“También me invitaron a muchos lugares de Centroamérica, quiero conocer y no dejar de lado todos es tos lugares, claro que iré próximamente, todo esto es gracias al Internet”, dijo el cómico de 45 años.se presenta hoy en el Palenque del Fex, acompañado pora partir de las 20:00 horas.Para el espectáculo que presentará, contempla imitaciones diferentes y obviamente, chistes nuevos, todo se encuentra más que listo compartió.A reír con “El Atrevido”.“Traigo varias imitaciones nuevas, entre ellas de Lupillo Rivera, Eros Ramazotti, nos vamos a divertir seguramente”, dijo el famoso comediante en las instalaciones deAdemás de losde la noche, también estaráconocido representante del stand up en la región, a quien Víctor se toma la libertad de recomendarlo porqué en lo personal a él le encanta su estilo de comedia.Con Teo González Lo acompaña Víctor MéndezSábado 11 de febreroPalenque del FEX20:00