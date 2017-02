Amenazan con toma de Palacio

MEXICALI, Baja California(GH)

Las mesas de diálogo entabladas entre el Ayuntamiento y los manifestantes fueron dadas por concluidas por estos últimos, estableciendo el domingo 12 de febrero como fecha para volver a tomar el Palacio Municipal.



En la quinta reunión celebrada entre ambas partes y tras cuatro horas de diálogo, el grupo de ciudadanos inconformes notificó al alcalde Gustavo Sánchez Vásquez que romperían las mesas de diálogo.



José Fierro fue quien tomó la palabra, señalando que las reuniones habían sido improductivas al no verse cumplidas las solicitudes que fueron planteadas.



Por ello tomaban la determinación de concluir con las mesas de diálogo y si en el dado caso la ciudadanía decidía volver a tomar las instalaciones municipales, se comprendería.



Tras esto, Sánchez Vásquez lamentó que se tomara esta decisión, ya que desde el primer momento hubo acercamientos para llegar a acuerdos.



Al finalizar el intercambio de opiniones, los ciudadanos inconformes salieron de la Sala de Cabildo lanzando consignas y se dirigieron hacia la explanada municipal.



Ahí se dio a conocer la conclusión de las mesas de diálogo, informando que la toma del Palacio Municipal se daría el domingo 12 de febrero a las 17:00 horas.



Los manifestantes hicieron la invitación al resto de la ciudadanía para que se unieran a esta acción y por ello comenzarían a realizar volanteo por la ciudad para dar a conocer esta noticia.



Previamente y tras la presentación de una serie de propuestas, Manuel Martínez Salomón tomó la palabra para señalar que se bloquearían los accesos del Palacio Municipal.



La razón esgrimida fue que no se había dado atención a las 13 solicitudes hechas en el pliego petitorio.



Por esto indicaba que se debían poner módulos de atención a las afueras del edificio para brindar los servicios del Registro Civil y hacer lo conducente para no detener el pago de nómina a los trabajadores.



El Presidente Municipal señaló que no se le hacía justo que dijeran que no se habían atendido sus peticiones, además de que bloquear el Palacio Municipal significaba perjudicar a miles de mexicalenses.



León Fierro indicó que la decisión fue tomada por la propia ciudadanía y que no era justo de que el Gobierno Municipal no diera soluciones de fondo a las problemáticas ciudadanas.



Mayra Álvarez comentó que se debía reconsiderar la decisión porque las mesas de dialogo se hicieron para llegar a una solución.



“No hay que tener cerrazón, vamos a buscar y seguir dialogando”, expresó.



El Alcalde hizo un llamado a la cordura, comentando que las puertas del Palacio Municipal debían estar abiertas para los mexicalenses.



Además, señaló que el Ayuntamiento seguiría con la disposición de entablar diálogo con los manifestantes.



Tras estas aseveraciones fue que el grupo inconforme decidió tomar un receso y al volver del mismo se informó sobre la conclusión del diálogo.