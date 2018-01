Tarifa de luz es impagable para las empresas: IP

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a un cambio en la fórmula de facturación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el caso de la industria y el comercio, empresarios esperan un incremento de entre el 100 y 300% en las tarifas de luz.



Mediante una rueda de prensa, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali expresaron su descontento y se proclamaron totalmente en contra de este cambio en las métricas de la Comisión, pues aseguran que esto traerá repercusiones “catastróficas” al sector empresarial.



El presidente de Coparmex en Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, señaló que los aumentos programados por la CRE harían que las tarifas de consumo en algunas empresas llegaran hasta el doble de lo que se pagó durante 2017.



“Hay empresas que venían pagando 40 millones de pesos en su consumo porque su materia prima es la energía, y hoy tienen un recibo de 90 millones” comentó Llantada “hay empresas que venían pagando 8 millones y se les fue a 19”



En representación del sector maquilador, el secretario del Consejo de Index Mexicali, Joaquín Jiménez Arreaga, resaltó que el principal impacto para la industria será el alza a los costos de producción de las empresas, quienes deberán tomar medidas drásticas para afrontar los incrementos.



“Va afectar otras partes del proceso de manufactura, quizás hasta recorte de gente porque no va a ser posible mantener este costo por unidad, inclusive inhibir algunas inversiones futuras, o bien algunas empresas que querían venir a México podrían ya no venir” aseguró.



Por su parte Eugenio Lagarde Amaya, secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Mexicali, resaltó que estos aumentos significan una gran pérdida de competitividad para las empresas en Baja California.



Asimismo, aunado al alza en los precios del gas, la gasolina y el agua no doméstica, esto podría volver a Mexicali una de las ciudades con mayor índice inflacionario.



“Nos están restando competitividad en Baja California, y eso es en lo que las Cámaras no estamos de acuerdo y no podemos aceptar” dijo.



Aunque Llantada Ávila aseguró que los empresarios no están en desacuerdo con un ajuste en las tarifas energéticas, señaló que se debe socializar el cambio de métrica para lograr un ajuste que convenga a todos los sectores, por lo que de no dar reversa se espera un impacto a profundidad.



“Hemos entendido que al impacto de otras medidas podemos responder, pero a este impacto no podemos responder, no va a haber capacidad económica de solventar este cambio de reglas” insistió “estamos frente a una catástrofe”



De acuerdo a lo que explicaron los empresarios, el alza de la tarifa podría significar que empresas cuya intención original fue la de instalarse en Baja California decidan irse a otros estados, una mayor inflación para Mexicali, el cierre de empresas y comercios, reducción de personal y el inicio de una posible alza generalizada en diversos productos.



REACCIONAN EMPRESARIOS



Ante la llegada de los nuevos costos, los dirigentes de las diversas cámaras empresariales señalaron a medios de comunicación que el alza en los costos de consumo ha creado una gran preocupación entre los empresarios locales.



“Hoy ya estamos recibiendo llamadas de las empresas, preguntando que vamos a hacer” señaló el representante de Index “el impacto va a ser muy fuerte”



Quien también señaló la presencia de “recibos locos” entre sus agremiados fue el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Miguel Ángel Torres, quien puntualizó que hasta esta mañana eran 7 las llamadas recibidas en torno a este tema.



“Me llamaron de varios restaurantes porque empezaron a llegar recibos locos en enero, no podemos sostener este tipo de alzas, esto nos llama a decir que este es un gobierno insensible, que no está tomando en cuenta que puede afectar muchísimos empleos” expresó.



