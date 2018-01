Este jueves se elegirá a los ciudadanos del SEA en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Los 5 ciudadanos que integrarán el Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción será aprobado hoy en el pleno del Congreso del Estado.



En sesión ordinaria, se presentará el dictamen con el total de los 12 nombres aspirantes.



Una vez aprobado el dictamen del proceso y nombres de los ciudadanos entrevistados, la Junta de Coordinación Política definirá el proceso de votación y elección de los cinco.



La sesión de congreso fue convocada a las 10:00 horas del jueves, tres horas después se mantenía la sala de sesiones sin diputados.



Los aspirantes





1. LIC. ENRIQUE GOMEZ LLANOS LEON, (SERVICIOS COORPORATIVOS EMPRESARIALES) (FEDABO).



2. C. ENRIQUE RODRIGUEZ LUENGAS, (16 DE SEPTIEMBRE, CENTRO DE ESTUDIOS UNOVERSITARIOS).



3. L.E. FRANCISCO JOSE FIORENTINI CAÑEDO, (COPARMEX).



4. C. EDGAR SILVA RIVERA, (LOS EDIFICADORES DE MEXICO A.C).



5. ING. JESUS ESTEBAN CASTRO ROJAS, (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA)





6. MTRO. CUAHTEMOC CASTILLA GRACIA, (CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS PENALES).



7. C.P. EDUARDO LETAFY SLIM, (CETYS UNIVERSIDAD).



8. DR. DANIEL VALDEZ DELGADILLO, (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA).



9. DRA. YOLANDA SOSA Y SILVA, (CENTRO NACIONAL DE INVESTIGADORES ACADEMICOS).





10. C. ALFONSO JASSO ESPINOZA, (CENTRO INTERNACIONAL AGUA VIVA)



11. LIC. MARIA LUISA WALTHER CUEVAS, (OBSERBC)



12. MTRO GUSTAVO DE ITA GARGALLO, (UNIVERSIDAD XOCHICALCO)