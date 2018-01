Atracones navideños dispara la demanda para adelgazar

MEXICALI, Baja California(GH)

En enero llega la culpa por los kilos adquiridos en los festejos navideños, esto provoca que la gente busque todo tipo de remedios para adelgazar, sin embargo lo más recomendable es ejercitarse paulatinamente y no caer en productos fraudulentos.



Adrián Gallardo Núñez, licenciado en actividad física del Issstecali, evidenció que la demanda aumenta hasta un 60% en enero, llegando la mayoría con tres kilogramos demás.



Señaló que lo primero a evaluar al momento de querer iniciar a hacer ejercicio, es la condición física y si existen lesiones, como malestar en rodillas o espalda, así como las restricciones derivadas de enfermedades.



Los licenciados en deportes son la mejor opción para determinar la actividad física ideal de una persona, considerando una serie de factores físicos, sociales y mentales, detalló Gallardo.



En diciembre la dieta aumenta en calorías, comentó que esto provoca que en promedio la gente suba de 2 a 3 kilogramos, lo que dispara la demanda de nutriólogos y gimnasios hasta un 60%.



Recomendó que si lo que se quiere es bajar el exceso de peso se debe de hacer ejercicio en un 80% actividades cardiovasculares y un 20% de fuerza para evitar la flacidez de la piel.



Los ejercicios cardiovasculares son los que aceleran el corazón, como trotar, correr, nadar, ciclismo, entre otros, para la fuerza se suele pensar que se requieren pesas, pero basta con utilizar el mismo peso corporal, por ejemplo en lagartijas y sentadillas.



Los gimnasios saben que muchos de los clientes que llegan en enero no van a durar ni tres meses, por lo que lanzan las promociones de tres meses por dos, comentó, ya que gran parte inicia con mucha motivación pero rápidamente la pierden.



Aconsejó que para lograr la meta de tener una mejor condición física, se debe empezar con retos realistas, es decir empezar con cosas sencillas como caminar, e ir aumentando la dificultad e intensidad gradualmente.



“Si pueden trotar, pueden hacer en un inicio 30 segundos caminando y 30 segundos trotando, por 20 minutos, además de ocho lagartijas, posteriormente podrán hacer más series de forma paulatina”, compartió.



Variar el ejercicio es otra forma de no perder la motivación, pueden utilizar las albercas, hacer ciclismo, utilizar gimnasios, inscribirse en diversos deportes como artes marciales, voleibol, entre otras disciplinas.