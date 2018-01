Peligra 'maquila' por aumento hasta de 300% a tarifa de luz

TIJUANA, Baja California(GH)

Cierre de empresas, pérdida de empleos e incremento de precios se esperan con el aumento del 200 al 300% en la tarifa de energía eléctrica del sector industrial de Baja California.



La Cámara Nacional de la Industrial de Transformación (Canacintra), la Asociación de Industriales de Mesa de la Otay (AIMO) y la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) lo dieron a conocer ayer en rueda de prensa.



Por consumo de energía eléctrica en diciembre de 2017 la empresa Jacuzzi de México pagó 668 mil 949 pesos y este mes el recibo le llegó por millón 210 mil 920 pesos, aun cuando su consumo de luz fue menor, ejemplificó el presidente de Canacintra Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez.



"Este tema no es exclusivo del sector industrial porque al final de cuentas las alzas en las tarifas eléctricas van a repercutir en los bienes y servicios que ustedes consumen todos los días", señaló.



"Además de que provocarán cierres de empresas, paralización de nuevas inversiones, despidos masivos, desempleo e inseguridad, se trata de aumentos que sólo sufrimos principalmente los habitantes de Baja California",agregó.



Lo anterior, refirió, porque la red eléctrica de esta entidad no está conectada a la del resto del País, y desde diciembre de 2017 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) definió un nuevo modelo para las tarifas eléctricas.



"Argumentando que el nuevo esquema toma encuenta el costo de cada segmento de la cadena de valor de la industria eléctrica, por lo que el sector industrial y en general todos los usuarios de CFE tenemos que padecer el hecho de que el sector eléctrico nacional no reduzca sus costos de producción implementando nuevas tecnologías", subrayó.



RECURSOS LEGALES



El presidente de la AIMO, Salvador Díaz González, informó que podría recurrir a interponer amparos, aunque el panorama es complicado. "Los incrementos de la gasolina, los incrementos de electricidad y lo que estamos viviendo ahorita con las negociaciones con nuestro vecino del Norte, obviamente eso nos pone en un esquema más preocupante para hacer ver a nuestro Estado como un Estado competitivo para las inversiones extranjeras", enfatizó.



Díaz González indicó que el consumo de energía eléctrica es uno de los cinco principales gastos de las empresas. El presidente de Index, Luis Hernández González, especificó que en el Estado suman más de 600 industrias que generan al rededor de 300 mil empleos.



"CFE tiene que ver las consecuencias de esa decisión y la CRE también para poder platicar, porque de otra manera se hace una escalada de precios", reiteró.



Los industriales comentaron que aunque la CFE no es el único proveedor de energía eléctrica, los nuevos competidores les ofrecen un ahorro de 10% y la inversión no es rentable.