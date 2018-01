Es la juventud vulnerable ante uso legal de droga

MEXICALI, Baja California(GH)

La legalización del uso recreativo de la mariguanan en California, Estados Unidos, y la condición fronteriza que Baja California guarda con ese Estado, aumenta la vulnerabilidad de sus jóvenes ante las adicciones.



Así lo consideró Alfredo Postlethwaite, presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), quien consideró al consumo de dicha sustancia, tan grave como otras problemáticas de salud relacionadas con obesidad, alcoholismo y tabaquismo.



El estilo de vida transcultural, junto con la cercanía fronteriza, expone a la población a adquirir hábitos que no siempre son buenos.



“Todos los vicios acarrean serios problemas de salud, tanto en niños como en adultos; debemos estar vigilantes de que

nuestros hijos y alumnus no caigan en esas tentaciones”, señaló.



Dijo que para afrontar comportamientos de curiosidad

y exposición a la mariguana, cuya comercialización y tráfico en nuestro país es ilegal, es indispensable reforzar la comunicación familiar y la formación valoral.



“Los valores son clave, se dan en casa y en la escuela. Ojalá que el binomio padremaestro vuelva a tener la importancia que tenía antes, y que se ha perdido, y juntos educar y fomenter valores a los menores para que no caigan en los vicios”.



Desde el 1 de enero del 2018, poseer, procesar, transportar, comprar y obtener de cualquier manera la mariguana, está permitido para personas mayores de 21 años en dicha zona estadounidense.