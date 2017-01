Pago de nómina para interinos la última semana de enero: SEE

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de reunirse el Secretario de Educación con Secretarios Generales de las Secciones 37 y 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte).



Habrá nómina extraordinaria de 66 millones de pesos para cubrir el pago de docentes interinos federales y estatales frente a grupo.



La cual será expedida la última semana de enero, informó el Sistema Educativo Estatal (SEE).



A través de un comunicado de prensa, el SEE indicó que el Secretario de Educación y Bienestar Social, Dr. Mario Herrera Zárate, logró dichos acuerdos durante reuniones de trabajo con los Secretarios Generales de cada sección del Snte.



La información señala que durante el año 2016 el SEE erogó 562.8 millones de pesos en nominas extraordinarias para pago de maestros y personal de apoyo que trabajan en el esquema de interinatos.



Además que durante la presente administración (noviembre de 2013 a diciembre de 2016) el Gobierno del Estado ha dispersado 1 mil 002.1 millones de pesos para tales fines.



Durante las reuniones con Gutiérrez Santoyo y Aispuro Beltrán, el titular del Sistema Educativo Estatal (SEE) acordó revisar detenidamente y mejorar la distribución de los maestros en los centros escolares, a partir de próximo lunes con motivo de la optimización de recursos planteada desde el año pasado.



Para este proceso el titular de educación en la entidad refrendó el compromiso de contar con la representación de los sindicatos magisteriales para anteponer los derechos laborales de las y los maestros y garantizar la cobertura educativa en los planteles de Baja California.



Esto sin saturar la capacidad de alumnos por grupo, apegándose en el número de alumnos por salón permitido por la normatividad federal.