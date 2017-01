Falta de 'gas' genera caos

MEXICALI, Baja California(GH)

La escasez de gasolina en Mexicali se encuentra fuera de control y en proporciones caóticas y generan un impacto negativo a la economía, afirmó Rodrigo Llantada Ávila.



El presidente de Coparmex e integrante de la asociación de gasolineros de Mexicali, exhortó a las autoridades a tomar acciones que en el marco de la ley les permita recuperar el abasto de la gasolina.



“Si la ley lo permite, si a la intervención de la fuerza pública- que lo hagan con respeto al marco de la ley”, declaró.



Al gobierno estatal y al municipal emitió un llamado para que representen al ciudadano y asuman un compromiso de garantía del abasto del combustible.



Que se aplique la ley



El Consejo Coordinador Empresarial pidió que se aplique la ley en el caso del bloqueo de la planta de distribución de combustible en La Rosita.



Federico Díaz Gallego, presidente del CCE, comentó que si los manifestantes no entienden de razones y el diálogo no ha dado resultado, se debe de aplicar la ley.



“Lo que se tenga que hacer, no podemos estar aguantando más, ya son más de tres días de negociación, es un sí, o es un no”, declaró.



Piden gasolina



Díaz Gallego a nombre del CCE emitió un documento oficial dirigido a Pemex para que apoye desde Tijuana con pipas con combustible para unidades de emergencia en Mexicali.



Detalló que para el miércoles ya se encontraría la ciudad sin transporte de personal, con un mayor impacto en la derrama económica.



“¿Por qué unos cuantos van a parecer una ciudad?, no pueden estar haciendo eso y aclaro que no estoy a favor de la violencia”, precisó.



58 centavos



La propuesta surgida entre los manifestantes de la planta de distribución de combustible en La Rosita de un estímulo fiscal de 58 centavos por litro de gasolina es viable, afirmó Rodrigo Llantada Ávila.



El integrante de la asociación de gasolineros de Mexicali, detalló que los empresarios tendrían que comprar la gasolina cara y venderla más barata con el descuento de los 58 centavos.



Posteriormente la Secretaría de Hacienda tendría que reponer dichos centavos vía devolución del IVA o IEPS al presentar las declaraciones fiscales.



El único punto sería garantizar la devolución pronta y no tardía de hasta seis meses como habitualmente lo realiza Hacienda.