Largas filas para cruzar a EU por desabasto

MEXICALI, Baja California(GH)

El desabasto se volvió una realidad al sexto día de bloqueo en las instalaciones de Pemex, el combustible de los carros apenas dio su último respiro en las filas kilométricas para obtenerlo en Estados Unidos.



Así fue que la garita centro después de tener una baja en la extensión de sus cruces luego de las fechas decembrinas, volvió a repuntar tras las psicosis colectiva que trataba de obtener gasolina, aunque tuviera que empujar el carro por horas.



La noche del 9 de enero comenzaron las largas filas en ambas garitas, para el medio día del 10 de enero se mantuvieron en la garita centro, alcanzando la calle “D” y la avenida Colón.



Hasta dos horas esperaron los conductores para abastecer de combustible sus vehículos, el cruce fue fluido ya que había ocho líneas abiertas de diez, por la Sentri no había tiempo de espera.



No sirvió de mucho que por la fila a pie no hubiera tiempo de espera, pues las autoridades locales y extranjeras advirtieron la ilegalidad que implica cruzar gasolina en recipientes.



En la garita de Nuevo Mexicali, presentaron un menor tiempo de espera, con tan sólo una hora y media de espera, una hora con diez minutos por la Ready Line y quince minutos por la Sentri aunque por momentos la fila se encontraba hasta la calle Díaz Mirón en el fraccionamiento Hípico.