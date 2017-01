Toman cajas de Recaudación de Mexicali y el Valle

MEXICALI, Baja California(GH)

Sin solución, ni acercamiento de la autoridad estatal para atender las demandas de los manifestantes que tienen tomadas las instalaciones de Recaudación de Rentas, expresó uno de los voceros del movimiento.



Raúl Gastélum expresó que piden la revocación de la Ley del Agua en su totalidad y la eliminación del programa de reemplacamiento.



“El lunes vinieron autoridades y prometieron diálogo, pero no han regresado”, dijo.



Cabe destacar que el lunes tomaron las instalaciones y desalojaron al personal, para el martes se tomaron las cajas de González Ortega y la ubicada en el Valle en el kilómetro 43.



Al cierre de la edición, se mantenían esperando el diálogo con el Gobierno del Estado, la Secretaría General de Gobierno a cargo de Francisco Rueda Gómez, o la Dirección de Ingresos a cargo de Nolberto González Grajeda.



“Es algo que hicieron por sus pantalones de un día para otro y así de un día para otro lo pueden quitar”, comentó Raúl Gastélum.



Miguel Martínez comentó que sin solución, la ciudadanía no se moverá.



“Nuestro objetivo es detener un poco el flujo de dinero del Gobierno y la ciudadanía se ha unido al apoyo”, señaló.



Raúl Gastélum reflexionó sobre la falta de participación ciudadana.



“Estamos acostumbrados a que la demás gente haga las cosas por nosotros, mucha gente y nos apoya desde lejos, han traído baños, comida, casas de campaña, cobijas…”.



“Pero necesitamos que se despierten, porque la gente no sé qué le pasa, van a sufrir sus hijos y no sé por qué no se levantan a pelear…”.



“Sus hijos son los que más van a sufrir en el futuro y no sé porque no tiene esas agallas para levantarse”, expresó.



Cabe destacar que en el lugar se encuentra una mesa para recibir firmas de los ciudadanos que apoyan la eliminación de la ley del agua, donde presentan su credencial de identificación oficial, nombre y firma.



El ambiente



Bajo el Sol el calor se sentía ligeramente, pero bajo la sombra y por la noche, el frío hace vibrar la piel en el estacionamiento de Recaudación de Rentas del Centro Cívico donde se encuentran familias en manifestación.



La comida aparenta ser abundante, agua al por mayor, fruta de temporada y familias y algunos negocios llevaban comida en apoyo donde hay grupos de motociclistas y de bicicleta unidos.



La música también se encuentra presente entre los niños, mujeres, adultos y personas de la tercera edad, quienes al son de instrumentos de aire interpretan en coro la canción de protesta “Gimme The Power” de Molotov.



En las cartulinas las tintas plasmadas emanan mensajes en contra de Peña Nieto, de “Kiko” Vega y algunas simplemente piden eliminar la Ley del Agua.



En la parada de camiones que se encuentra a unos 10 metros de distancia, mujeres, jóvenes y niños alzan la voz y brazo para pedir a los transeúntes y conductores que toquen el claxon y se unan a la causa.